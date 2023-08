Samuel García invita a celebrar los 200 años de Nuevo León

Al instalar la Comisión Estatal de conmemoración por los 200 años de ser el pujante Estado de Nuevo León, vanguardista y el de mayor impulso económico de México, el Gobernador Samuel García llamó hoy a la unidad y a ser parte de los festejos.

Integrada por académicos, representantes del gabinete estatal, empresarios, cámaras de la industria y diversas organizaciones de la sociedad civil, la comisión tiene una misión muy grande, expresó García Sepúlveda.

“Esta encomienda que hoy vamos a inaugurar es un proyecto muy ambicioso que vamos a requerir de todos y de todas. Hacer un esfuerzo para sumar al Congreso del Estado, a los alcaldes, a las cámaras, asociaciones y por supuesto a los 6,2 millones de neoloneses que hoy somos”, señaló en la ceremonia llevada a cabo en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno, ante invitados y medios de comunicación.

Comisión Estatal de conmemoración por los 200 años de Nuevo León. Foto: Especial

Comúnmente, dijo, se acostumbra a que fechas como esta, se devela una placa, se inaugura un monumento y se celebran los bicentenarios, pero en Nuevo León será distinto.

“Así lo he vivido, lo he visto en la Federación y en otras entidades de la República, aquí en Nuevo León somos diferentes y somos mucho más ambiciosos. Por eso Nuevo León, que es el mejor estado de México, porque no nos conformamos y nos quedamos con eventos mediocres, el 7 de mayo próximo vamos a celebrar los 200 años del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, vamos a celebrar a neoloneses ilustres, como nuestro diputado Fray Servando Teresa de Mier, vamos a restaurar muchísimas esculturas, vamos por nuevos museos, vamos por nuevos parques y por eso, 10 meses antes de la conmemoración del 7 de mayo, hoy los invito a aventar la casa por la ventana”, expresó.

Llamó a no limitarse de hacer un evento cualquiera y hacer una celebración que dure 24 horas, porque Nuevo León se merece más.

“Sobre todo los ancestros que han formado lo que es hoy es el motor económico de México y el estado más importante de América Latina, no lo merecen para tan solo un día de celebración. Tenía ya meses esperando este día planeando y motivando a mi gabinete que a partir de hoy empiece la celebración de los 200 años de Nuevo León, tenemos mucho que presumir, tenemos mucho que hacer y por eso les digo requerimos de las manos de todos”, precisó.

En la presentación estuvieron el historiador Alberto Barrera Enderle, quien dio un contexto histórico de cómo la entidad llegó a conformarse como tal en 1824 y Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura de Nuevo León, quien destacó que, dada la relevancia de esta celebración se conformarán tres consejos auxiliares, un consejo conmemorativo, un consejo festivo y consejo reflexivo.

Conmemoración de Nuevo León será tan grande como la riqueza de su estado, asegura la Comisión. Foto: Especial

“Que, además de sumar a todas las instancias de gobierno, promoverán la vinculación y participación activa de la academia, la iniciativa privada, organismos de la sociedad civil, instituciones, organismos de historia y cultura, entre otros, todos sumando esfuerzos para la celebración de nuestro estado”, detalló.

Bajo el liderazgo del Gobernador Samuel García y con la participación comprometida de ocho secretarías del gabinete del estado, como la Secretaría General de Gobierno, Participación Ciudadana, Movilidad y Planeación Urbana, Turismo, Educación, Finanzas y Tesorería General del Estado, la Secretaría Técnica de Gobierno, la oficina de Comunicación del Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Cultura, como responsable de su coordinación, tendrá también la participación el Gobierno de Monterrey, capital de Nuevo León.

