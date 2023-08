Samuel García pide retribuir 50% a los estados en foro de federalismo hacendario.

Al clausurar el Foro “Federalismo Hacendario”, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda pidió llegar a un consenso general de todos los sectores de la sociedad para ajustar la actual distribución de recursos federales y retribuir un 50 por ciento de lo que se recauda a los estados.

Ante especialistas financieros y el Secretario de Finanzas y Tesorero General del estado, Carlos Garza Ibarra, reiteró que el estado ya ha hecho todo lo posible por conseguir los recursos necesarios para las grandes obras que se realizan, además de implementar una constitución local que permita un reparto más equitativo.

“Les comento que este primero de octubre vamos a celebrar el primer aniversario de la nueva constitución del estado libre y soberano de Nuevo León. Aquí nos propusimos resolver todas las broncas y era indispensable actualizar todos los nuevos derechos, porque a través de ellos es como el gobierno del estado ha podido abarcar más materias de las que teníamos”, aseveró el mandatario estatal.

“En el artículo 187, se señala que el estado podrá celebrar convenios de coordinación fiscal con la federación, equitativos y proporcionales con la recaudación fiscal federal que se genere en el estado por concepto de impuestos y derechos se procurará que la redistribución al Estado no sea menor al 50% de la recaudación fiscal”.

El gobernador destacó que es el concepto de justicia fiscal, lo que debe estar en la Ley, sin importar quién sea el presidente, el gobernador, se debe tener incentivos para la prosperidad de los estados.

Además externó que la prosperidad de los estados no pueden estar “a merced” de los tiempos políticos y de la persona que gobierna en turno para depender de los recursos que le llegarán a sus finanzas; sino al contrario que los políticos son pasajeros y las leyes deben estar pensadas a largo plazo; leyes justas como un verdadero concepto de Justicia Fiscal impreso en la Ley.

Ante ese panorama el gobernador determinó que el rumbo de Nuevo León se ha dirigido con prudencia e inteligencia, apostándole a una buena relación con el Gobierno federal, lo que se ha reflejado en la aportación de recursos para proyectos importantes como las obras que se desarrollan en la entidad recibiendo, siete mil millones extra aplicados en las obras del Acueducto Cuchillo II, seis mil millones extra de la Presa Libertad; dos mil millones para la Refinería de Pemex y otros tres mil 500 millones para el Metro.

Subrayó que en la actualidad existe el escenario político ideal para subir a debate este tema, ahora que algunos de los candidatos a la presidencia realizan giras por todo el país.

“Los invito, deben proponerles a los siguientes candidatos el deber ser y que uno lo agarre y diga yo sí voy a llegar y voy a cambiar el sistema fiscal de México, porque estoy seguro que de aquí por unanimidad todos no estamos de acuerdo con lo que hay, pues a qué se comprometen en esta época electoral los candidatos, que nos hablen del reparto, no de reforma no queremos nuevos impuestos, primero arregla la distribución y todos los tapones que tenemos en la ley”, dijo García Sepúlveda.

El gobierno de Nuevo León impulsa la realización del Foro “Federalismo Hacendario” ante la convicción de que las normas y criterios que determinan actualmente la distribución de los recursos públicos aportados por las entidades federativas, en el marco del Pacto Federal, requieren un profundo análisis a cargo de especialistas.

