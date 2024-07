Secretaría de Salud de Nuevo León entrega prótesis externas a pacientes de cáncer de mama

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama, la Secretaría de Salud de Nuevo León realizó la entrega de 54 prótesis externas.

La ceremonia se realizó en la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM), esto con el apoyo de Fundación ALMA y Farmacias Benavides.

Durante la misma, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, expresó su admiración tanto a las pacientes que luchan contra la enfermedad como a todo el personal que les brinda la atención.

“Contra el cáncer de mama lo damos todo y he sido testigo que ustedes lo dan todo, el equipo de salud todo y las organizaciones también lo dan todo. Es gracias a estas alianzas estratégicas, con Fundación Alma y Farmacias Benavides, y todas las organizaciones que se suman a estos grandes proyectos, que podemos lograr que las cosas sucedan. Me llena de mucha emoción verlas hoy aquí, que siguen avanzando y luchando, porque ese es el espíritu de las y los neoleoneses, luchar día a día, avanzar y no rendirse. Así que, no se rindan, aquí estamos para apoyarlas”