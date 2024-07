Sergio "N", señalado como presunto responsable del feminicidio de Paola Andrea, se entregó

Sergio "N", quien es señalado como presunto sospechoso de la muerte de Paola Andrea Bañuelos Flores, este jueves se entregó de manera voluntaria.

El pasado domingo 7 de julio, Paola Andrea no volvió a su hogar, al salir del sitio donde se encontraba abordó un taxi que solicitó por medio de la aplicación de DiDi.

Este jueves 11 de julio el cuerpo de la joven fue encontrado sin vida, en una zona poco transitada, en Islas Agrarias. La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que hoy localizaron el taxi que abordó la joven, el cual es un coche Versa de color negro.

Sergio "N", señalado como sospechoso, se entregó

Por medio de redes sociales, circula un video, en el que Sergio "N" enunció: "Me entrego voluntariamente aquí a la Fiscalía de Ciudad Obregón porque estaba en Mexicali, ya que me vine por medio, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme, ni declarar. Me vine por miedo y tenido varias amenazas. ¿Cómo voy a presentarme a una ciudad donde estoy prácticamente solo y me están amenazando a mí y a mi familia".

La desaparición de Andrea Paola ocurrió el pasado domingo, luego que que se retirara de un antro llamado "La Consentida" y abordó un carro que pidió por medio de DiDi.

Su familia la reportó como desaparecida y las autoridades emitieron una ficha de búsqueda; este jueves fue encontrada sin vida. Por medio de redes sociales, su prima compartió "ella se retiró en un DiDi de marca versa y color negro. Desde alrededor de las 02:20 de la madrugada ya no sabemos de ella".

Por su parte, en una transmisión en vivo en Facebook, la tía de Sergio "N", comentó que el joven aseveró que tenía miedo, también, mencionó que han recibido varias amenazas y que por esa razón se entregó. Él dijo que no es culpable, precisó su familiar.

