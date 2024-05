Silvano Aureoles pierde recurso de apelación; Michoacán ratifica inhabilitación

El Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Michoacán (TJAEM) ratificó la sentencia de inhabilitación al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la cual indica que no podrá ejercer ningún cargo en la función pública por un lapso de 11 meses, que tiempo que comenzó el pasado 29 de junio de 2023 y concluirá el próximo 2 de junio, fecha en que se celebran los comicios electorales más grandes de la historia de México. Cabe señalar que la resolución parece que no tendrá efecto, ya que las autoridades de justicia federal no han aceptado la resolución de la instancia estatal.

La magistrada de la Segunda Sala Administrativa del TJAM, Lizett Puebla Solórzano, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo dentro del juicio administrativo JA-0538/2023-I, el 5 de diciembre de 2023,

Fue el pasado 22 de enero cuando Silvano Aureoles Conejo interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, pero al ser revisado el recurso el Tribunal de Justicia Administrativa, ratificó la inhabilitación. Además se confirma la resolución de la Contraloría, misma que inhabilita al exgobernador por el tiempo antes señalado.

Sin embargo, el equipo legal de Aureoles afirmó que la nueva decisión no afecta en lo absoluto los derechos políticos del hoy candidato de la alianza PAN, PRI, PRD, a la diputación federal por el distrito de Zitácuaro. Sus abogados declararon que la resolución del TJAM no es definitoria, y agregaron que el perredista aún puede presentar un amparo directo contra la inhabilitación ante las instancias federales.

Aclararon que en caso de que la inhabilitación continúe, finalizará el día de la elección y en caso de resultar ganador asumiría el cargo el 15 de septiembre.