Sinaloa: autoridad plantea un virtual toque de queda en el Día de Muertos

Las autoridades de Sinaloa perfilan una suerte de toque de queda para el Día de Muertos, al recomendar a la población no estar en la calle después de las 22:00 horas.

Ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno estatal, Gerardo Mérida Sánchez, afirmó que para “la noche de Halloween” se recomienda “no andar muy tarde durante la noche, de andar con sus calaveritas, andar disfrazados, en fin, lo que tengan que hacer, se recomienda no andar muy noche, ¿y muy noche a qué hora es?, diez de la noche, dependiendo el área donde se encuentren”.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que es prioridad de las autoridades “atender en la noche de Halloween”, por lo que desde mañana se implementará un operativo para vigilar los 11 cementerios de Culiacán y los 352 que hay en todo el estado.

Mérida Sánchez apuntó que se espera la presencia de 335 mil personas en los panteones, por lo que se dispondrá de cinco mil 500 elementos de la SSP estatal y de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad, y pidió a los ciudadanos no hacer apología del delito el fin de semana.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, en conferencia de prensa, ayer. Foto: Especial

La crisis de violencia en Sinaloa, que ha dejado ya cerca de 250 muertos en nueve semanas, afectó en general las actividades relacionadas con el Día de Muertos, con efectos negativos para los comerciantes.

Autoridades del municipio de Culiacán decidieron cancelar el desfile tradicional que se realiza cada año por las calles del Centro Histórico, mientras que la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo lo propio con su evento similar.

En la casa de estudios, las conmemoraciones por el Día de Muertos consistirán en actividades artísticas cerradas, como baile, música y teatro, y la impartición de algunos talleres.

Además, el horario de acceso a los panteones de la capital fue restringido de las 8:00 a las 17:00 horas, lo que impedirá que multitudes realicen veladas ante las tumbas de sus difuntos en la medianoche entre el 1 y 2 de noviembre, como es costumbre.

Esta narcopandemia nos dejó un colapso muy lamentable, peor que con la del Covid-19, por eso, pedimos a las autoridades que ya solucionen el tema de la violencia en el estado

Laura Quevedo, Líder de comerciantes

La ola de violencia desplomó la venta de cempasúchil y disparó su precio en la ciudad de Culiacán, debido a que los transportistas se negaron a entrar con las cargas de flores a la Central de Abasto, por miedo a ser asaltados y por los constantes bloqueos carreteros.

María Antonieta Lule, comerciante de flores en el centro de Culiacán, dijo a La Razón que, por la dificultad para obtener el cempasúchil, su precio se disparó a 300 pesos el mazo, cuando el año pasado estaba a 200, por lo que subió 50 por ciento de una temporada a otra.

Explicó que, al no encontrarla en la Central de Abasto, los comerciantes deben ir a conseguirla a la comunidad de La Concepción, o La Concha, en el municipio de Escuinapa, lo que implica mayor gasto en gasolina, además del riesgo de quedar atrapados en un bloqueo o en una balacera.

Mencionó que muchos de sus compañeros de plano no van a salir a trabajar, porque no tuvieron dinero para invertir en la tradicional flor, además de que no hay garantía de venderla, porque no hay gente en la calle y, al no abrir los panteones en la madrugada, se perderá también mucha venta.

“Eso nos afecta, porque antes se quedaba la gente toda la noche con banda y visitando a sus muertos, entonces, ahí vendíamos flores, veladoras y otras cosas, y pues ahora la gente se va a ir temprano y no vamos a vender como antes”, indicó María Antonieta.

Por su parte, Laura Quevedo, líder de los ambulantes del Centro Histórico de Culiacán, dijo a este medio que sus agremiados no tienen recursos para invertir en productos relacionados con el Día de Muertos, y quienes sí tienen recursos no están dispuestos a invertir, por miedo a no vender lo suficiente.

Mencionó que eso ya les pasó cuando el gobernador Rubén Rocha canceló la ceremonia del Grito de Independencia, “porque hicimos inversiones de 40 o 50 mil pesos en trajes, bigotes, collares, banderas, y no vendimos nada”.

Señaló que el Gobierno de Sinaloa les dio un apoyo emergente de cinco mil pesos, lo cual no fue suficiente, ya que necesitan recibir un monto de al menos 50 mil pesos, por todo lo que han invertido en productos que no han podido vender, por la violencia.

Laura Quevedo aseguró: “Sigue floja la venta, esta narcopandemia nos dejó en un colapso muy lamentable, peor que con la del Covid-19, por eso, pedimos a las autoridades que ya solucionen el tema de la violencia en el estado”.

En tanto, el Gobierno de Canadá emitió ayer una alerta a sus ciudadanos, a quienes pidió evitar los viajes no esenciales al estado de Sinaloa, debido a la ola de violencia que se registra en la entidad.

“En Culiacán, Mazatlán y sus alrededores se están produciendo enfrentamientos violentos entre grupos armados rivales. Hay disparos continuos y grupos armados han estado deteniendo vehículos en las carreteras. Las autoridades locales recomiendan resguardarse en el lugar”, publicó el Gobierno de Canadá en su página oficial.

Asalto en carretera

Como parte de la ola de violencia, ayer por la mañana, sujetos armados despojaron con violencia de su camioneta a la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno estatal, Patricia Figueroa, quien circulaba por la Maxipista Culiacán-Mazatlán, acompañada por la comisionada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karina Márquez. El vehículo fue interceptado aproximadamente a las 9:38 horas en las inmediaciones de la caseta de cobro de la sindicatura de Costa Rica, en donde los sicarios dejaron a las dos mujeres sobre el acotamiento y se llevaron el auto.

Las funcionarias pidieron apoyo a través de sus teléfonos móviles, por lo que al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes llevaron a las víctimas a un lugar seguro.

Más tarde, policías de varios municipios irrumpieron en la sesión plenaria del Congreso estatal, para exigir que se homologuen los salarios, pues señalaron que mientras en algunas demarcaciones hay sueldos de cuatro mil 600 pesos al mes, varios elementos de Culiacán ganan hasta 22 mil pesos.

Ante la protesta de los uniformados, la presidenta del Congreso, Yeraldine Bonilla Valverde, interrumpió la sesión, para pedir a los integrantes de la Comisión de Seguridad que atendieran a los inconformes.

Por la tarde, la Tercera Región Militar informó que elementos del Ejército detuvieron a 14 civiles armados en la comunidad los Brasiles, del municipio de San Ignacio, durante un reconocimiento terrestre. A los presuntos delincuentes les fueron decomisadas 19 armas largas, 148 cargadores, nueve chalecos tácticos y 15 placas metálicas.