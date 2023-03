"Una sola mujer violentada es demasiado, no podemos tolerarlo ni permitirlo", dice Samuel García.

En el marco de la iluminación del Palacio de Gobierno, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Samuel García Sepúlveda señaló que continuarán trabajando desde todas las áreas de gobierno para prevenir la violencia, para atenderla y para castigarla con todo el peso de la ley.

En su mensaje, el mandatario estatal, quien estuvo acompañado de Mariana Rodríguez, de Amar a Nuevo León, también indicó que la violencia contra la mujer existe en todo el mundo y lo primero es reconocerlo.

En el acto conmemorativo estuvieron presentes Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres; Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión; Melissa Segura, secretaria de Cultura; Ximena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana; Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo; Gloria Morales, secretaria de Administración; Sofialeticia Morales, secretaria de Educación; así como Cinthya Lucía Marín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

"La violencia contra la mujer existe en todo el mundo, en todo México y en todo Nuevo León. Es un problema real que viven millones de niñas y mujeres a diario", dijo.

Destaca gobernador de Nuevo León que continuarán trabajando desde todas las áreas de gobierno para prevenir la violencia, para atenderla y para castigarla con todo el peso de la ley. Foto: Especial.

"Esto no se trata de cantidades. Una sola mujer maltratada, una sola niña violentada, una sola mujer desaparecida, una sola mujer asesinada; una sola es demasiado y no podemos tolerarlo, no podemos permitirlo y todos tenemos que entrarle a detenerlo", agregó.

El gobernador de Nuevo León dijo que mantendrán el trabajo de manera coordinada en las mesas de seguridad para mujeres, así como en los proyectos y programas que las empoderen.

"Continuaremos trabajando desde el sistema para protección, erradicación de violencia, así como fortaleciendo la alerta de género con presupuesto y responsabilidades específicas para quienes la conforman", mencionó.

"No dejaremos de fortalecer la comisión de víctimas, así como los trabajos de prevención y herramientas que empoderen a las mujeres", añadió.

Iluminan Palacio de Gobierno, previo al 08 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Foto: Especial.

García Sepúlveda dio a conocer que esté martes se recibió un pliego petitorio de parte de colectivas, al cual le darán seguimiento a través de la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

En su intervención, la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, dijo que el Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar sobre los avances en la lucha contra la violencia y en lo que falta por trabajar.

“Esta lucha ha sido larga, viene desde el siglo pasado, antepasado, y hemos llegado a un punto de que organismos internacionales establecieron las bases de cuáles eran los derechos fundamentales de todas las mujeres en todo el mundo”, expuso.

“Ha sido un camino muy largo, el día de hoy no es un día de festejo ni de una felicitación por ser mujer, el día de hoy que vamos a encender esto, es para que mañana reflexionemos sobre los avances de muchas mujeres que nos han precedido en esta lucha; muchas de ellas que han perdido la vida para que las demás tengamos y busquemos tener un piso parejo sin desigualdad, sin discriminación y sobre todo libres de violencia”.

