SSP refuerza seguridad en Zirándaro, Guerrero, tras desfile de sicarios

Luego de que un convoy de más de 40 camionetas con hombres armados a bordo desfilará en la cabecera municipal de Zirándaro, Guerrero el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez confirmó que se reforzarán los trabajos de seguridad en esa parte de la entidad.

El hecho ocurre después de que a través de un video que se viralizó en redes sociales se observó como diversos grupos de sicarios fuertemente armados desfilaban sobre grandes camionetas.

En la grabación también se puede identificar por lo menos cuatro vehículos sobre los que hay sicarios con el rostro tapado y con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante las cabalgatas de lo que de acuerdo con medios locales era una fiesta religiosa en Zirándaro de los Chávez.

Camionetas de lujo con sicarios y con las iniciales #CJNG, desfilando en la cabalgata de las fiestas religiosas en #Zirandaro, en la región de Tierra Caliente de #Guerrero pic.twitter.com/ROr5Kprhd0 — Reporte Guerrero Noticias (@9cbafb1d60c54b8) September 12, 2022

Por lo anterior, Méndez Gómez fue cuestionado y mencionó que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

"Estamos recabando la información, esa información ya se mandó a inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Marina y al Centro Nacional de Información, para que se hagan las investigaciones correspondientes".

Detalló que en el refuerzo participarán también elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), para que no exista “un vacío de poder”.

Al ser cuestionado sobre un análisis de la zona y los grupos que operan en ella, aseguró que la presencia de los mismos se da desde administraciones pasadas, las cuales no evitaron la llegada de las organizaciones criminales.

"La información de inteligencia está ahí, no es de ahorita, es de años que tienen esa presencia, no fue en esta administración que comenzó la presencia, ya llevan muchos años la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en otras administraciones no hicieron su labor de contención".

