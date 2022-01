Nueve muertos en penal de Colima; lo saturan reos por delitos federales

Este martes, la décima riña entre grupos de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima en 20 meses dejó un saldo de nueve personas privadas de la libertad sin vida y siete más heridas.

El enfrentamiento comenzó a las 9:00 horas en los dormitorios A y B del centro penitenciario; tres minutos después se escucharon detonaciones.

De acuerdo con el informe de las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acudieron al lugar.

A las 9:25 horas, los elementos aseguraron el perímetro y lograron ingresar. El control total del Cereso se dio hasta las 10:00 horas.

Dentro de dos dormitorios se hallaron ocho internos muertos y ocho heridos, por lo que fueron trasladados a diversos hospitales, donde uno más perdió la vida.

De acuerdo con las primeras revisiones, en las instalaciones del penal se encontraron varias armas punzocortantes, una de fuego y equipos de telefonía móvil.

Este es el episodio más violento del que se tenga registro desde el motín ocurrido en mayo del 2020, cuando tres internos murieron y ocho más resultaron heridos, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según el reporte, desde entonces habían ocurrido nueve riñas entre los reclusos, que dejaron un saldo de seis muertos. Las últimas dos se registraron en julio del 2021, cuando 53 personas privadas de la libertad se vieron involucradas, de las cuales dos murieron.

Contrario a la mayoría de los centros penitenciarios del país, este Cereso no está sobrepoblado, ya que su capacidad es para dos mil 690 personas y, hasta noviembre del año pasado, sólo albergaba a 972.

A pesar de esto, es importante destacar que, a nivel nacional, ocupa el cuarto lugar con el porcentaje más alto de reclusos que cometieron delitos del fuero federal, 29.84 por ciento, en relación con su población.

Gráfico

Este indicador es una prueba de que la ingobernabilidad dentro de los penales no sólo es producto del hacinamiento, sino también de otros factores, como la inadecuada clasificación de los internos, corrupción, bajos recursos, bajos salarios y la falta de profesionalización de los custodios, afirmó un exfuncionario de Reclusorios de la Ciudad de México y de nivel federal, cuya identidad pidió que no fuera revelada por motivos de seguridad.

Desde su perspectiva, las riñas y demás conflictos y delitos que se cometen dentro de los centros penitenciarios tiene raíz en la falta de políticas públicas que permitan que la población cuente con las oportunidades para alcanzar una vida digna, con educación y libre de violencia y carencias, que no la orille a delinquir.

“Se pretende que en el interior de las prisiones pase todo lo que no pasa afuera; es decir, se pretende que el interno se porte bien, cambie de conducta, vaya a la escuela, se inscriba a una terapia; todo eso tendría que pasar afuera, no en la prisión”, comentó a La Razón.

Hizo hincapié en que en el país hay un desdén hacia la preparación de la que se necesita en los custodios, debido a que se ha minimizado su labor, además de que reciben bajos salarios, lo que los hace “corruptibles”.

“Estos cuerpos de seguridad penitenciaria no tienen buena capacitación, buenos sueldos, no tienen una carrera. No hay conciencia de que es un trabajo tan profesional como el del director… Además, viven al día; si el custodio tiene un hijo enfermo, que no va a la escuela, es muy fácil (para los criminales) acceder a sus necesidades elementales. Entonces, la complicidad que se compra y se genera es muy fácil”, concluyó el especialista.

El dato: La tarde de este martes también ocurrió una riña en el Cereso de Tulancingo, Hidalgo, la cual dejó dos internos lesionados.

