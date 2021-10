Muchos se suben a la 4T para aprovechar el aventón: Bonilla

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que hay personas que dicen pertenecer a la Cuarta Transformación, sin embargo, “sólo se están aprovechando del movimiento para tener un aventón y posicionarse en algún cargo público”.

En entrevista con La Razón, Bonilla explicó que desde que inició la Cuarta Transformación, mucha gente se ha sumado, aunque, no comparten el pensamiento original, ya que no “fueron parte de la lucha, sino que son parte de los frutos”.

Por ello, afirmó que la 4T es más que “traer un chaleco guinda” o decir que son miembros de Morena, porque, consideró, es actuar conforme a un pensamiento y estado de ánimo que demuestre que pertenecen al movimiento.

En ese sentido, el mandatario de Baja California expresó que para él, la Cuarta Transformación fue la etapa “más bonita” de su vida, porque cambió su manera de pensar y ver a México.

¿Ha sido difícil el camino para consolidar la 4T en México? Ha sido un periodo de mi vida muy intenso, donde para mí muchas cosas fueron nuevas porque yo realmente nunca participaba en política en México.

Nunca conocí el México que llegué a conocer con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y me abrió mucho los ojos su pensamiento, su manera de ser, el deseo que tenía por hacer las cosas correctas, como parar la corrupción. Yo veo que para mí fue una etapa de mi vida muy bonita. El señor Presidente de México, desde hace muchos años cuando lo conocí, yo considero que es el hombre más congruente que he conocido, nunca ha variado de su pensamiento, de lo que haría él al llegar. Después de que le robaron la presidencia dos veces, que yo siempre he dicho que no se la robaron a él, se la robaron al pueblo, siento yo que el pensamiento del licenciado López Obrador es lo que rige y determina lo que es la Cuarta Transformación.

La Cuarta Transformación es un comportamiento, es una manera de ser, es un pensamiento; no es traer un chaleco guinda, no es traer un botón que diga “soy de Morena”, no es una credencial que diga “yo soy Moreno”. Es el comportamiento, es el respeto a los demás y es el trabajo, la honestidad con la que lo haces; entonces eso es un estado de ánimo que debes tener si te sientes de la Cuarta Transformación.

En Morena, ¿todos están dentro de ese pensamiento? Bueno yo veo que como va transcurriendo el tiempo se ha sumado mucha gente que realmente no tienen el pensamiento de la 4T porque vienen con otra esencia, nunca realmente fueron parte de la lucha, son parte de los frutos. Ahora hay muchos diputados, presidentes municipales, puede ser que hasta gobernadores, que se digan de la 4T, pero realmente no tienen eso en su corazón; entonces hay y seguirá habiendo gente que van a usarla para subirse, nada más porque quieren aprovechar el aventón.

¿Aspira a figurar en la lista de candidatos rumbo a 2024 o dónde se ve? Yo me veo terminando mi gestión y todavía le falta, como dijo el Presidente, 16-18 horas diarias, nos quedan como tres semanas. Yo no me veo futureándome para ninguna otra cosa hasta que termine mi gestión. Yo tengo, obviamente, opciones muy personales y decisiones que tengo que tomar, pero no las voy a tomar hasta que llegue ese momento, porque no quiero empezar a futurear. Aunque parezca que falta muy poquito, para mí todavía falta mucho.

¿Qué valores influyen para desempeñar un cargo público? Si no sabes de dónde vienes o no reconoces de dónde vienes, nunca vas a saber a dónde vas. Mi infancia fue muy feliz, fue muy fraternal, tuve un padre y una madre que siempre estuvieron con nosotros y cuando digo nosotros, pues fuimos diez hermanos. Te forma tu personalidad, tu carácter y te define tu infancia y tu juventud en la persona que eventualmente vas a ser. Entonces es una parte de tu formación esencial tu infancia. Con la Libertad, pues es una colonia muy importante en la historia de Tijuana; ahí nací yo, fue una colonia pequeña. Como en esos tiempos Tijuana era muy pequeño, a la cual Libertad no era tan grande como es ahora y te daba la oportunidad de conocer a todos o casi todos sus vecinos. Formaba de facto una fraternidad entre los mismos vecinos de donde te cuidas, cuidas lo tuyo y le cuidas a los demás, y eso te hace muchas veces madurar y ubicarte perfectamente en que el propósito en tu vida es no nada más cuidar lo tuyo y cuidar a los demás, sino hacer una mejor comunidad.

Si te retiras después de las horas laborales y no sientes que algo se hizo constructivo o que ayudaste a alguien, es un día perdido. Mi motivación es ayudar a los bajacalifornianos todos los días

¿Cuáles son las satisfacciones de haber sido gobernador de Baja California? El deseo de hacer algo positivo, algo creativo, algo bueno por la comunidad. De hecho, si te retiras después de las horas laborales y no sientes que algo se hizo constructivo o que ayudaste a alguien, es un día perdido. Mi motivación es ayudar a los bajacalifornianos todos los días.

Territorialmente, ¿qué parte de Baja California le ha sorprendido más en este Gobierno? El sur profundo, la Baja California que para muchos ha sido desconocida, porque la densidad poblacional se hizo en cinco entidades básicamente, no, cinco ciudades, Tijuana siendo la más grande de todas, pero en todas partes hay bajacalifornianos y cuando ellos tienen la oportunidad de visitar el sur profundo de nuestro estado, damos cuenta del cariño que existe y el arraigo de los bajacalifornianos, aunque están muy lejanos de los servicios, tienen una disposición magnífica y muy positiva. Entonces para mí es sur profundo; ha sido... ha dejado una huella muy, muy, muy grabada en mi corazón.

El sello de su campaña y gobierno se enmarca con el eslogan “¿Y qué tal si sí?” Fíjate que esa frase nace porque a raíz de nuestras visitas durante las campañas, íbamos a las poblaciones y había una desconfianza de la población, del tejido social, de hecho, más que desconfianza, había un reproche de la comunidad y no les creen a los políticos.

Llegábamos y la gente decía ‘no, es que ustedes vienen, nada más prometen y nunca regresan’; y cuando les hablaba de mi proyecto de Gobierno, muchos decían ‘eso no es posible, nadie lo ha hecho’, entonces se proyectaba que iban a ser cinco años y les decía ‘pero ¿qué tal si sí lo logró?’. Y hubo una ocasión, precisamente en el sur profundo, una experiencia con una señora muy linda, que es muy aguerrida y desconfiaba de todos los políticos, decía ‘ya no lo voy a volver a ver aquí’, y le decía yo ‘¿qué tal si sí?’.

Y se convirtió el “¿Qué tal si sí?” como un eslogan de mi Gobierno, entonces cada vez que iba les decía en las jornadas que regresaba, me decían ‘sí, vino para acá’, fíjese y les dije ‘¿Qué tal si sí?’, entonces la gente coreaba ‘¿y qué tal si sí?’.

¿Qué faltó, qué más le hubiera gustado dejarle a Baja California? Siempre quise hacer la carretera de cuatro carriles de Ensenada a Guerrero Negro con el fin de detonar las bellezas naturales del estado y aquí vemos una, aquí, por ejemplo está en Valle de los Sirios, las Pinturas Rupestres, Bahía de los Ángeles, el Rosario; pudiéramos con una carretera, una supercarretera, pudiéramos haber conectado prácticamente a Baja California Sur. Eso iba a detonar la economía y el turismo en un futuro, entonces, para mí la carretera transpeninsular sería para mí una de las cosas que más me ha dolido no poder hacer.

¿Cuál fue su mayor logro y satisfacción de este Gobierno? Yo creo que el logro de mi Gobierno, considero que son muchos, pero el más importante es que hemos logrado, creo, credibilidad de nuestro Gobierno con la sociedad; con esa sociedad que era tan escéptica, tan incrédula y creo que se logró tener respeto a la población. Sí yo creo que eso es lo más importante. Satisfacción es que el pueblo ha mostrado mucho cariño, lo vemos en todas las jornadas; veo en los ojos de los niños, de nuestros viejitos mucha esperanza cuando me ven, ésa es para mí mayor satisfacción, poder hacer algo para ellos.

¿Qué significa para usted haber gobernado Baja California? Un honor.

