Supera Nuevo León los 100 mil inmunizados con vacunación transfronteriza; 50 mil son menores

El Programa de Vacunación Transfronteriza, que implementó el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, ha inmunizado a 50 mil niños y a 57 mil adultos, lo que lo convierte en el Estado con más cantidad de menores protegidos contra el COVID.

El mandatario estatal supervisó, acompañado de su esposa la titular de la Oficina AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú; y de la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla la salida de 16 autobuses más de este programa de vacunación con el que Nuevo León es ejemplo a nivel nacional.

Autobuses del programa de vacunación transfronteriza. Foto: Especial.

“Somos el estado que tiene la mayor cantidad de menores vacunados del país, y esto es porque aquí en Nuevo León siempre encontramos el cómo sí, aquí en Nuevo León no hay imposibles.

leer más Diputada Ivonne Ortega da positivo a COVID-19

“Aquí en Nuevo León sí vamos a Estados Unidos, sí vamos a Texas, nos hermanamos con ciudades como Laredo, McAllen, Mission e Hidalgo, y hoy vamos a tener un total ya de 107 mil vacunados.

“Se dice fácil pero es un trabajal, son tres rutas McAllen, Laredo, Colombia; tres horarios, cientos de camiones, choferes, personal de Salud, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Tamaulipas”, dijo García Sepúlveda.

Añadió que al igual que Estados Unidos, Nuevo León está hoy vacunando a niños de entre 5 y 15 años.

El gobernador sostuvo que en su Administración la prioridad del nuevo Nuevo León son los niños y las niñas.

leer más COVID-19: Salud abre registro de tercera dosis para adultos de 40 años en adelante

“Un gobierno que no le apuesta a nuestros niños, un gobierno que no le apuesta al futuro, que no le apuesta a cambiar las siguientes generaciones va a ser un gobierno fallido.

“Por eso este inicio de año queremos remarcar, insistir que la prioridad del nuevo Nuevo León son los niños y las niñas”, añadió.

Dijo que esto quedó demostrado al poner el ejemplo de nivel nacional en la cobertura universal contra todos los tipos de cáncer los menores de 18 años.

La Secretaria de Salud señaló que ante lo contagiosa de la nueva variante Ómicron es necesario impulsar este proyecto para beneficiar a los menores de entre 5 y 15 años, que requieren esta protección para continuar con sus actividades escolares.

“Esta estrategia que consideramos es esencial, benéfica y sobre todo que impacta de forma importante en la salud y beneficia a este grupo tan vulnerable como es la primera infancia”, manifestó la funcionaria estatal.

El Gobernador puntualizó que el Programa de Vacunación Transfronteriza será permanente, y pidió a la población no relajar las medidas sanitarias.

lemm.