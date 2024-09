Tere Jiménez celebra inversiones en el estado: 'lo hecho en Aguascalientes es de calidad mundial'

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, agradeció a las familias de la entidad por su trabajo, ya que, aseguró, sin éste la entidad no podría ser “el gigante de México, porque cada logro es el resultado de trabajar juntos, de hacer equipo, de vernos y tratarnos como una sola familia”.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno ante miles de personas reunidas en la Plaza del Monumento a Morelos, en la capital de la entidad,

la mandataria expresó: “Todos le entramos parejo, hemos hecho de Aguascalientes el gigante de la economía”.

Aseguró que trabaja para que los niños crezcan en una tierra de mejores oportunidades, e insistió: “Vengo a hablarles de lo que ustedes hacen para que Aguascalientes pueda progresar y siempre hacia adelante, con trabajo y con soluciones; aquí trabajamos unidos, porque somos el gigante de México, gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes”.

Aquí, dijo, hay mucho talento y mucha iniciativa, eso lo saben muy bien en otros lugares del mundo; saben que aquí a la gente le gusta entregar su trabajo, crear y producir. Si empresas que vienen de muy lejos han decidido ser parte de nuestra familia y han decidido invertir en Aguascalientes, es porque estamos en un lugar privilegiado en el país, porque desde aquí se puede llegar muy fácil a otro destino, pero sobre todo, porque aquí la gente sabe responder y se anima a competir con los mejores del mundo.

En ese sentido, celebró que recientemente se tuvo la confirmación de 35 nuevos proyectos de inversión de origen mexicano y de capitales de países como Japón, Estados Unidos, Alemania, China, India y Turquía.

“Somos uno de los dos estados del país que producen más automóviles; cada vez que se suban a un automóvil recuerden que detrás de su fabricación están las manos y la inteligencia de la gente de Aguascalientes”, expuso.

PRESENTÉ MI 2º INFORME DE GOBIERNO EN EL ORIENTE DE LA CAPITAL



Esta noche, desde el oriente de la capital, presenté los logros y resultados que realizamos en el Municipio de Aguascalientes en estos 2 años de gobierno; invertimos en obra pública como nunca se había hecho,… pic.twitter.com/P5Sqt1eIaz — Tere Jiménez (@TereJimenezE) September 25, 2024

Jiménez Esquivel indicó que la empresa Nissan ha dejado en el estado más de mil 900 millones de dólares en el último año, mientras que compañías como Baslo, Cementos Cruz Azul y Megacable, entre otras, han invertido más de mil 300 millones de pesos, lo que permite generar plazas laborales.

También mencionó que está en desarrollo el Proyecto Monarca, el cual generará más de mil 370 empleos directos y tres mil 900 empleos indirectos.

Y enfatizó: “Gracias a nuestros comerciantes, somos el primer lugar en compras al menudeo en todo el país y uno de los dos estados con mayor crecimiento en exportación, porque lo hecho en Aguascalientes es de calidad mundial”.

NINGÚN DELITO IMPUNE

En otro orden, la gobernadora de Aguascalientes expresó que el estado que encabeza se mantiene, y así seguirá, como uno de los más seguros de México.

Expresó que “garantizar la tranquilidad es tarea todos los días, por eso no vamos a descansar, ni vamos a cruzar los brazos, ante este gran reto que tenemos y que enfrentamos”. Y advirtió: “Aquí en Aguascalientes, el que la hace la paga. Aquí no va a quedar impune ningún delito, tenemos que vivir en paz y tranquilos. No queremos estar como otros estados de la República; queremos estar bien, por eso hay que cuidar el tejido social, hay que cuidar en cada una de nuestras familias”.

Añadió que para reforzar la seguridad, se impulsó el mando coordinado y el trabajo con los municipios, el Ejército y la Guardia Nacional, además de que se instalaron tres mil cámaras de vigilancia y se colocarán otras 700.

Además, remarcó, se crearon la Policía Rosa y la Policía Estatal de Carreteras, y se entregaron 300 nuevas patrullas y mejor equipamiento a las diferentes corporaciones.

Tere Jiménez apuntó que al cumplirse el segundo año de su gobierno se tiene registro de más de 100 nuevos policías, egresados de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, y dijo confiar en que cerrará el año con 300 elementos más.

En cuanto a los beneficios que han sido promovidos en favor de la población, destacó que se han invertido 230 millones de pesos en apoyos directos a los trabajadores del campo, sin intermediarios.

Agregó que se implementó el programa de empleo temporal, que benefició a más de ocho mil 600 personas en las comunidades rurales.

Jiménez Esquivel aseveró: “Sabemos que aún nos falta mucho, pero mucho por hacer, pero todos estos logros los hemos alcanzado trabajando juntos. Gracias a ustedes, a las familias, a los empresarios y comerciantes, a los maestros, a los médicos, a nuestros policías, a los estudiantes, y a cada persona que dedica su mayor esfuerzo para que nuestro estado sea un ejemplo a nivel nacional e internacional.

“Sigamos así unidos, porque Aguascalientes merece prosperar más; el Gobierno del estado seguirá haciendo equipo con ustedes para que más obras beneficien a las colonias y a las comunidades. Cuentan conmigo, con Tere Jiménez, cuentan con el Gobierno del estado”, renovemos las fuerzas, porque vienen logros cada vez más grandes”.

En la mañana, la gobernadora de Aguascalientes acudió a la sede del Congreso local para entregar por escrito su Segundo Informe, durante una sesión solemne realizada con este fin.

Ahí, Jiménez Esquivel afirmó que desde el Gobierno del estado se continuará laborando con dedicación , para garantizar instituciones de salud que brinden atención digna a la ciudadanía.

Mencionó también que se implementará el programa Blindaje Aguascalientes, para garantizar un entorno de paz y tranquilidad, además de que se fortalecerá la educación con más escuelas y mejoras en calidad e innovación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT