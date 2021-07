Toman autodefensas cabecera de Pantelhó

Integrantes del grupo de autodefensas denominado El Machete mantienen tomada la cabecera municipal de Pantelhó, Chiapas, luego de una jornada violenta que incluyó saqueos y quema de casas, automóviles y negocios durante la madrugada de este martes.

Las acciones de protesta tuvieron lugar desde el pasado lunes 26 de julio, cuando decenas de civiles encapuchados integrados a dicho movimiento y pobladores del municipio saquearon al menos doce domicilios, pese a la presencia de la Guardia Nacional y elementos del Ejército, quienes no pudieron ejercer ninguna acción mientras duraban los ataques.

De acuerdo con los reportes, los autodefensas solicitaron a los elementos de seguridad ingresar a los domicilios en los que presuntamente se escondieron armas o explosivos pertenecientes a supuestos grupos delictivos; sin embargo, ante la negativa de los uniformados, que carecen de esa facultad sin una orden judicial, los pobladores entraron a la fuerza por su cuenta, ocasionado destrozos y sacando objetos.

Además, se reportó que los autodefensas retuvieron por lo menos a 13 personas, presuntamente miembros de grupos criminales que operan en la zona.

“¿A poco no vale nada la vida indígena?”, cuestionaron los autodefensas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al solicitarle su apoyo.

“Si aún nos quiere apoyar a nosotros los indígenas, porque sabemos que ya tiene conocimiento de esto, esto quedará a su decisión, Presidente; si no, mejor ya no siga interviniendo (...) Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad, sólo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones. Ya ni hablar de la corrupción”, expresó uno de los integrantes de El Machete, el pasado lunes, luego de ingresar a las comunidades.

Los integrantes de El Machete buscan evitar que el alcalde electo del PRD, Raquel Trujillo Morales, tome posesión del cargo, el próximo 1 de octubre, como está previsto, además de exigir justicia para defender a la comunidad del crimen organizado que, denuncian, ha operado en la zona desde hace dos décadas.

La mañana de este martes, las calles de Pantelhó amanecieron entre basura y con los restos de las quemas provocadas por los habitantes de las 86 comunidades que integran al municipio chiapaneco.

En redes sociales circulan imágenes de hombres y mujeres, algunos encapuchados o con armas, de pie en las aceras, a las afueras de decenas de negocios y hogares a los que no se puede ingresar.

Durante la madrugada, decenas de pobladores encapuchados y armados con palos y machetes tomaron las instalaciones del ayuntamiento e incendiaron diversos domicilios, entre ellos el de las autoridades locales, la actual alcaldesa Delia Janeth Velasco Flores y de su esposo, el alcalde electo Trujillo Morales.

El grupo de autodefensas irrumpió en el municipio desde el pasado 7 de julio y, al ingresar, se desató un enfrentamiento entre un grupo rival, que derivó en que miles de habitantes fueran desplazados de sus comunidades.

Un día después de los ataques —adjudicados a un grupo con armas que realizó su presentación por medio de un video difundido en redes sociales—, elementos de la Policía y del Ejército mexicano ingresaron a la demarcación para devolver el orden, aunque no tuvieron éxito.