“Vamos a traer inversión extranjera para el desarrollo de Campeche”: Eliseo Fernández

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, afirmó que para reactivar la actividad económica, con un incremento de empleos, promoverá la llegada de capitales extranjeros a esa entidad a través de la generación de servicios eficientes en salud, vivienda y calidad educativa.

En entrevista con La Razón resaltó que si triunfa en las elecciones del próximo 6 de junio, su gobierno deberá dar un paso atrás para hacer el trabajo que no hicieron gobiernos anteriores, que se perdieron en gastarse el dinero rellenando el mar para robar dinero con obras difíciles de auditar.

Fernández Montúfar dijo que buscará acuerdos con el Gobierno federal y los mandatarios de Quintana Roo y Yucatán para consolidar un escudo de seguridad en la península a través de la tecnología, capacitación de elementos policiacos y equipamiento.

La Razón (LR): ¿Cuáles serán sus primeras acciones en caso de ganar las elecciones?

Eliseo Fernández Montúfar (EFM): Vamos a invertir en lo básico, en lo que realmente hace falta, no vamos a hacer megaobras ni obras faraónicas, vamos a invertir en las calles, que todas nuestras zonas rurales y urbanas tengan calles, que tengan servicio de electrificación de calidad, que tengan abasto de agua permanente y que haya desagües. Vamos a tener que dar un pasito para atrás y hacer el trabajo que no hicieron los gobiernos anteriores, que se gastaron el dinero rellenando el mar para robarse todo el dinero que pudieran, porque son obras muy difíciles de auditar, o hacer obras multimillonarias de miles de millones de pesos que ningún beneficio nos generaron a los campechanos. Nosotros no, vamos a invertirlo en las cosas de manera muy sensible y muy puntual, en las cosas que hacen falta. Yo camino todos los días, me urge ir conociendo el estado, cada colonia, cada comunidad, para saber qué les hace falta, y saber puntualmente qué necesitan y en qué tenemos que invertir.

LR: Candidato, usted dice que va a comenzar un paso atrás por lo que se dejó de hacer, ¿qué tantos pasos atrás?

EFM: Campeche, derivado de los malos gobiernos, es un estado donde los niños están creciendo con una total incertidumbre. Tú no sabes acá si tu hijo va a tener estudios, si cuando llegue a la edad laboral va a tener empleo, si va a poder llegar a tener una vivienda. Hoy los jóvenes en Campeche ya no tienen acceso a vivienda, no tienen acceso a empleos. Ésa es una angustia para todos los padres, hay muchos que ya inclusive valoran si vale la pena que estudien o no. Muchísimos jóvenes que sí estudian se van a vivir a otro lugar donde sí hay servicios de salud, acceso a vivienda, empleo, seguridad y buena educación, otros han caído en adicciones. Las mujeres no tienen a nadie que les dé un empujón, que las ayude, no tienen oportunidades, aquí las mujeres no tienen quién las defienda, no hay justicia para ellas. Sufren de violencia dentro de sus hogares, en el transporte, en los espacios públicos.

LR: Como empresario, ¿cuál es su estrategia para atraer inversiones y detonar la economía en su entidad luego de la pandemia?

EFM: Vamos a iniciar con las actividades del sector primario, pero con orden, con inversión, para que todo lo que producimos se transforme, que se le dé valor agregado y se comercialice de manera directa en el mercado nacional o internacional. Esto ya lo hice en el municipio de Campeche, por ejemplo, aquí estamos transformando la miel para hacerla granulada, como producto único en el mundo para sustituir cualquier otro endulzante. A diferencia del azúcar y los otros químicos, la miel nutre. Entonces, de la misma forma lo vamos a hacer con nuestros cárnicos, frutas, hortalizas, granos, con lo que capturamos en el mar. Obviamente pues vamos a estar apoyando a nuestros comerciantes y empresarios con créditos a tasa cero para que puedan remodelar sus negocios, para que puedan equiparse, para que puedan comprar herramienta, tener capital de trabajo, nos puedan ayudar a generar opciones de empleo, así como detonar todos los atractivos turísticos que tenemos en el estado. Nuestro estado es una maravilla, es una lástima que estemos viviendo en la circunstancia que vivimos por falta de gobernantes responsables.

LR: Entonces se requieren cambios de fondo para atraer inversiones.

EFM: Sí, a todos aquellos malos funcionarios que sólo se han dedicado a cobrar y no han hecho nada, vamos a darles su jubilación, para sumar a la gente correcta, capaz, con visión de desarrollo, vamos a invertir el dinero de manera honesta y sensible, y vamos a privilegiar los servicios de salud, la reactivación económica, la generación de empleos, el acceso a la vivienda, la seguridad y la calidad educativa bilingüe y gratuita. Vamos a traer inversión, ya tenemos relación con algunos países que les interesa mucho venir a invertir en nuestro estado, pero les tenemos que generar las condiciones de desarrollo, tiene que haber un buen servicio de salud público, también privado, tiene que haber acceso a la vivienda, muy buena seguridad, calidad educativa, para que la gente quiera venir a invertir a Campeche. A cualquier empresa se quiera venir a instalarse para generar una derrama económica con empleos se le tiene que brindar esos servicios, entonces por eso vamos a invertir en estos rubros.

LR: En cuanto al tema de seguridad, ¿cuáles serían los puntos finos de su estrategia para el combate a la inseguridad?

EFM: Hay un tema que es muy importante y lo genera una circunstancia muy buena para tener una buena seguridad. Campeche es la entrada a la Península de Yucatán, por lo que a través de la tecnología, elementos policíacos, la capacitación, el equipamiento, la motivación, logramos blindar el estado de Campeche, realmente estamos blindando la Península de Yucatán. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo coordinado con la Federación, con Quintana Roo y con Yucatán para que desde acá nosotros podamos garantizar también la seguridad en gran medida de esas entidades. Ahí tenemos una muy buena estrategia que plantearemos en su momento con ambos gobernadores, y también con el Gobierno federal, para que hagamos de Campeche un escudo de seguridad.

Vamos a tener que dar un pasito para atrás y hacer el trabajo que no hicieron los gobiernos anteriores, que se gastaron el dinero rellenando el mar para robarse todo el dinero que pudieran, porque son obras muy difíciles de auditar Eliseo Fernández Montúfar, Candidato de MC a la gubernatura de Campeche

LR: Gobernadores de oposición han conformado la Alianza Federalista, ¿usted se sumaría?

EFM: Se me hacen esfuerzos estériles, son muy grillos, cada quien quiere jalar agua para su molino, ¿no?, como los de la Goan, los gobernadores de Acción Nacional, se están peleando de manera estéril con el Presidente de la República, pero está bien que digan lo que quieran. Nosotros vamos a trabajar con el Gobierno federal, aquí el Presidente Andrés Manuel López Obrador sí está cumpliendo, yo le agradezco que quiera poner en las mismas condiciones logísticas, industriales, y comerciales en el sureste, como en el norte del país. Entonces, yo la verdad no comparto ese tipo de reuniones, se me hacen estériles, no creo que consigan nada, el estilo del Presidente no es de que vayas a ir a chantajearlo o amenazarlo para que te ayude, te dé o no te dé. Aquí cada quien tiene que trabajar con su presupuesto, administrarlo bien y hacer lo correcto.

LR: Entonces, ¿cómo será su relación con la Federación en caso de obtener la victoria, candidato?

EFM: Tal cual como lo es hasta el día de hoy, magnífica, trabajando de la mano. Te comento, soy obradorista, no morenista, porque los morenistas salieron más corruptos que los priistas. He trabajado de maravilla con el Gobierno federal. Aquí en Campeche facilitamos todo para el Tren Maya y vamos a hacer más obras.