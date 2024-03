“Vamos hacia un triunfo inobjetable; el poder lo va a tener el pueblo”: Javier May

Aspiramos a gobernar Tabasco de manera genuina y legítima, para que el pueblo nunca más sea abandonado, la gente sea feliz, la transformación se consolide, no haya retrocesos y no regresen los privilegios ni la corrupción, afirmó Javier May Rodríguez, luego de registrarse ante el IEPCT, como candidato a gobernador, por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Tabasco”.

En su mensaje, dirigido a una multitud de militantes y simpatizantes de los tres partidos que respaldan su candidatura, Morena, PT y PVEM, dirigentes y candidatos a cargos de elección popular e invitados especiales, que lo acompañaron a su registro, sostuvo: “Que nadie se ofenda, pero con nosotros ahora en Tabasco el poder lo va a tener el pueblo”.

Que nadie se quede atrás, ni nadie se quede afuera, que lo material no se imponga sobre lo humano, que la gente viva con dignidad desde la cuna hasta la tumba, que la rectitud, el trabajo y la fraternidad sean ejemplo para las y los jóvenes y la honestidad se vuelva práctica común, remarcó.

El candidato habló frente a los dirigentes de los partidos de la coalición que representa. "Sigamos Haciendo Historia en Tabasco".

Acompañado de su familia, advirtió que la sociedad no tendrá viabilidad si perdura el egoísmo e individualismo; por eso queremos recuperar el respeto entre todas las personas; fortalecer el sentido solidario y comunitario; y reconstruir el tejido social, añadió.

Por fortuna, enfatizó, no todo está perdido. En nuestro pueblo existe una gran reserva moral que ha mantenido a flote a Tabasco. Gente que nunca se ha dejado comprar ni se ha dejado vencer, que ha resistido, y que sigue diciendo a sus hijas e hijos que es posible salir adelante sin avasallar al prójimo, añadió.

Sobre la calle Eusebio Castillo, donde se ubica la sede del IECPT, militantes y simpatizantes aguardaron a que el candidato cumpliera el requisito previsto en la ley electoral. El ambiente era festivo, definido como la fiesta de la democracia.

Desde un templete, Javier May se dirigió a sus partidarios: “El pueblo quiere que siga la transformación, y por eso la doctora Claudia Sheinbaum va arriba en todas las encuestas, y ganará la Presidencia de la República por amplio margen.

Aquí en Tabasco también vamos hacia un triunfo inobjetable. Todas las encuestas publicadas nos dan más de 50 puntos de ventaja y estamos seguros que esa tendencia no va a cambiar, sentenció.

Simpatizantes esperaron al candidato para celebrar con él. Sigamos Haciendo Historia en Tabasco.

Unidos y organizados para reconstruir Tabasco

Manifestó que los logros de la Cuarta Transformación han comenzado a revertir el olvido histórico del pueblo, por ello convocó a mantenerse unidos y organizados para reconstruir Tabasco y realizar la hazaña de entregar a las nuevas generaciones de tabasqueños un mejor estado.

“Tenemos que aplicarnos a fondo y entender que las cosas no pueden seguir igual. Si esperamos resultados diferentes, no podemos seguir con lo mismo, tampoco podemos perder el tiempo en divisiones”, aseveró.

Dijo que en el movimiento caben todas y todos, pero si alguien ya se cansó de luchar o perdió las convicciones, está en todo su derecho de irse, “nosotros somos mayoría y tenemos mucho trabajo por hacer y no podemos fallar”.

Refrendó su compromiso de actuar con mucha responsabilidad y sin descanso, y una vez que inicien las campañas en la entidad se enfocará en recorrer, como lo ha hecho siempre, casa por casa, las comunidades más alejadas y olvidadas, a escuchar las necesidades de la gente, “para construir el segundo piso de la transformación”.

Cientos de personas lo acompañaron. Sigamos Haciendo Historia en Tabasco.

Pueblo y esperanza, fundamentales para consolidar la transformación

Ofreció poner al servicio del pueblo todo el empeño y la experiencia adquirida en los distintos encargos y responsabilidades que le ha conferido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien, dijo, aprendió el verdadero significado de la política, de que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Por ello, expuso el candidato a la gubernatura, nosotros vamos a actuar siempre bajo el principio de que “por el bien de todas y todas, primero los pobres”, y señaló que su forma de gobernar será siempre “mandar obedeciendo”.

May Rodríguez señaló que en todas las etapas del movimiento iniciado por López Obrador hace más de 30 años en la entidad, el pueblo siempre ha respondido y nunca se ha apagado la llama de la esperanza.

Ahora estamos frente a otro momento histórico, donde pueblo y esperanza vuelven a ser fundamentales para que la transformación se consolide y los logros alcanzados no sean desmantelados, dijo.

Estoy seguro que, igual que siempre, vamos a salir adelante porque se ha avanzado mucho en la revolución de las conciencias y la gente no se deja engañar, agregó.

Reiteró su compromiso de no fallarle al pueblo e invitó a todas y todos al arranque de su campaña por la gubernatura el próximo sábado. En el primer día de actividad estará en Paraíso, Comalcalco y Huimanguillo y lo acompañará la doctora Claudia Sheinbaum, “la próxima presidenta de México”.

Se mostró cercano a la gente y refrendó su compromiso con ella. Sigamos Haciendo Historia en Tabasco.

Es el momento de defender la democracia

Durante el registro de su candidatura ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, May Rodríguez dirigió un breve mensaje a las consejeras y consejeros electorales presentes en el acto, encabezados por la consejera presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez.

En presencia de invitados especiales, entre ellos el empresario y ganadero Arcadio León Estrada, les pidió no dejarse sorprender “por quienes se saben perdidos y actúan de manera leguleya. Esos emisarios del pasado se distanciaron del pueblo y ahora, con mentiras, abusan de los recursos jurídicos para tratar de bajarnos”.

Dijo que seguirá siendo respetuoso del proceso electoral, pero advirtió que no dejará pasar ningún intento por desacreditarlo, porque “tenemos la responsabilidad de defender nuestro movimiento y estamos preparados” para ello.

Indicó que es responsabilidad del Consejo Estatal Electoral cumplir y hacer cumplir la voluntad ciudadana y defender la democracia, y estimó que habrá una gran participación ciudadana el dos de junio y será para bien de Tabasco.