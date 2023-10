Trolebús Chalco-Santa Martha estará listo en junio de 2024, informan AMLO y Delfina Gómez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que continúan los trabajos de construcción del Trolebús Chalco-Santa Martha, sistema de transporte masivo que será inaugurado en junio de 2024 .

"Antes de que yo concluya mi mandato vamos a terminar el trolebús que va de Chalco a Santa Martha, y que se va a comunicar con el Metro, y va a ser todo un sistema integrado. Es una inversión de 10 mil 200 millones de pesos que estamos haciendo, también, en coordinación con el Gobierno del Estado de México", afirmó.

En su tercer día de trabajo en el Estado de México, López Obrador destacó que este transporte traerá gran beneficio a los mexiquenses ya que permitirá reducir significativamente sus tiempos de traslado a la Ciudad de México.

"Ya se compraron 90 trolebuses, se destinaron ya mil 400 millones de pesos y ya se están construyendo las estaciones, eso les va a ayudar bastante", manifestó el presidente de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer algunos de los resultados de los Programas para el Bienestar en Chalco. En este sentido, puntualizó que a través del programa de Pensión para Adultos Mayores se beneficia a 21 mil 751 chalquenses, además 15 mil 120 estudiantes de preparatoria cuentan con una beca.

Inauguración del sistema integrado de transporte en junio de 2024. Foto: Especial

Indicó que mil 173 alumnos de nivel básico de Chalco tienen acceso a una beca educativa, y anunció que, en acuerdo con Ia Gobernadora Delfina Gómez, se incrementará al doble esta cifra, para llegar a 16 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

También para mejorar las condiciones de los planteles educativos, mediante el programa la Escuela es Nuestra se beneficia a 204 instituciones en este municipio. En el Deportivo Solidaridad Chalco, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez señaló que para lograr una auténtica transformación en favor de los que más lo necesitan, quienes forman parte del servicio público deben de seguir el ejemplo del presidente de la República, quien antepone el bienestar del pueblo, eliminando intereses particulares.

Por ello, dijo, su administración, se enfocará en ayudar primero a los pobres.

"Quien se ostenta como gobernante o se ostenta como servidor público, tiene que tener esa capacidad de servir a su pueblo, de servir a su gente de que primero son ustedes a los que debemos de atender, y eso, sin duda alguna alguien que nos ha enseñado y nos ha dejado ese legado, en nuestro querido Presidente y a él tenemos que aprenderle, así de que todos aquellos que queramos ser funcionarios, sabemos que el pueblo manda", expresó.

Aunado a esto, agradeció la presencia del presidente López Obrador en territorio estatal , y sostuvo que es de suma importancia el apoyo del Gobierno federal para el Estado de México, mediante el impulso de los Programas para el Bienestar.

Asimismo, la Mandataria estatal refrendó que su gobierno se caracterizará por servir al pueblo, pues es éste quien dicta el rumbo de los gobernantes, quienes deben trabajar para beneficio de los mexiquenses y mexicanos.

"Que estén seguros que también vengo a refrendar mi compromiso como Gobernadora, porque si alguien me lo está pidiendo y me lo está exigiendo, es nuestro presidente de la República, y me comprometo, señor presidente, a cumplir con lo que nos ha enseñado. Gracias al trabajo, al compromiso se logra el beneficio para todos nuestros mexiquenses", enfatizó.

Programas para el Bienestar benefician a miles en Chalco. Foto: Especial

Marath Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, señaló que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia a su cargo, continuará apoyando a la juventud mexiquense y respaldando al Gobierno del Estado de México, mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mismo que refirió, para el final de la administración federal, contará con 3 millones de beneficiarias y beneficiarios.

Durante este evento estuvieron presentes Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar; Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública; Carlos Torres Rosas, Coordinador General de Programas para el Bienestar; Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México; el General Salvador Fernando Cervantes Loza, Director General de Ingenieros de la Secretaría de Ia Defensa Nacional y Miguel Gutiérrez Morales, Presidente Municipal de Chalco. También Subsecretarias y Subsecretarios del Gobierno federal, Directores y Coordinadores de los diferentes Programas para el Bienestar.

