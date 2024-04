Unidas Ale y yo haremos un mejor León y un mejor Guanajuato: Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La familia panista de León arropó a la candidata a la gubernatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo en su visita a la colonia Las Mandarinas.

“Lo más bonito es que me siento acompañada por las mujeres guanajuatenses, no voy a llegar sola. Ustedes van a ver que vamos a lograr que este municipio de León y Guanajuato estén cada vez mejor”, expresó Libia.

Acompañada de Ale Gutiérrez, candidata a la Presidencia Municipal de León y Marisa Ortiz, candidata a Diputada Local por el Distrito VI, Libia dijo, “Ale, Marisa y yo vamos a trabajar juntas y vamos a hacer más grande a este hermoso municipio”.

La candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por Guanajuato’ agradeció el respaldo del panismo leonés y refrendó su apoyo y confianza a Ale Gutiérrez, candidata a la alcaldía de este municipio.

“Me siento muy orgullosa de poder compartir este camino con una mujer que admiro por su trabajo, a una mujer que se la ha jugado por León y que me consta, es una mujer que no se raja. Es una mujer inteligente que va a seguir construyendo el mejor León para nuestras hijas e hijos”, expresó.

Entre banderas blanquiazules, batucada y cánticos a favor de las candidatas, los vecinos de este distrito demostraron su entusiasmo por apoyar la causa de las mujeres.

Libia agradeció todo el apoyo de la colonia Las Mandarinas e hizo un llamado a salir a votar este 2 de junio por un nuevo comienzo para Guanajuato.

“La gente sabe dónde hay proyectos con visión de futuro, vamos con todo. Vamos a seguir recorriendo Guanajuato, gastando suela y escuchando a la gente porque eso es lo que seremos, un Gobierno que haga equipo con su gente”, concluyó.

En este evento estuvieron presentes más de mil 500 personas, además el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Lalo López Mares; la Presidenta del Comité Directivo Municipal de León, Pilar Ortega; y liderazgos locales de comunidades y colonias de León.

