Vacunación COVID-19: En BC, en primer día, se inscribe 12 mil 500 adultos mayores

La Secretaría de Salud de Baja California, informó que más de 12 mil 500 personas se registraron en la plataforma estatal para la vacunación de adultos mayores, luego de que por la mañana se liberara el portal web de la dependencia federal.

El titular de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, aseguró que se registraron fallas al momento de los registros, aunque aceptó que fueron por la gran cantidad de adultos de más de 60 años que intentaron asegurar su lugar en la base de datos.

"El registro en la plataforma de Baja California, es para tener datos estadísticos, de donde está la población, a quién tenemos que vacunar, qué enfermedades tienen, se registren o no", dijo Pérez Rico.

El funcionario dijo que el compromiso es vacunar a todos con o sin registro, pero pidió no desesperarse ante la llegada de nuevas vacunas. “No hay que desesperarnos, por nuestro rango de edad nos van a vacunar, no importa que no quede registrado el primer día; para el 14 y 16 de febrero se espera la segunda dosis del sector salud".

Por otra parte, la dependencia reportó una tendencia a la baja en la entidad, luego de que los indicadores reportaran una baja en hospitalizaciones e intubados. A pesar de ello, las autoridades pidieron no relajar las medidas sanitarias, ya que su cumplimiento ha ayudado a bajar los contagios.

La ocupación hospitalaria en Baja California es 47.10 por ciento, con 507 camas disponibles, 185 ventiladores disponibles, 372 pacientes confirmados por laboratorio hospitalizados, 126 intubados y la tasa de reproducción efectiva de 0.74.