Estos verificentros del Estado de México SÍ tienen hologramas 0

"Buenas tardes, ¿pueden informarme por qué no hay holograma 0 en los verificentros del Estado de México?"; "Ya fui a 22 verificentros y no tienen holograma 0. Llamé al 800 696 9696 para pedir la información de dónde hay y me dan la lista de los mismos a los que fui. ¿Cómo se supone que tenga verificación?"; "¿Me pueden decir dónde hay holograma 0? Tengo tres días recorriendo todos los verificentros del Edomex y en ninguno hay".

Estas son tan sólo algunas de las múltiples quejas que se han emitido en redes sociales en las últimas horas, en donde los automovilistas del Estado de México que desean verificar sus vehículos, indican que en los verificentros a los que han acudido, no hay holograma 0.

Hoy te compartimos los verificentros ubicados en la entidad gobernada por Delfina Gómez, en donde sí hay holograma 0 para que acudas a verificar tu automóvil y evites multas.

¿Cuáles verificentros del Estado de México sí tienen hologramas 0?

De acuerdo a información del Control de la Contaminación Atmosférica del Estado de México, los verificentros que sí tienen en este momento holograma 0 para que acudas a verificar tu automóvil son los siguientes:

AL-806

CA-857

CH-922

CI-803

CI-920

CI-943

CL-850

CO-817

CU-852

EC-820

EC-907

NE-834

NE-960

NX-830

TC-821

TE-946

TL-833

TL-901

TL-903

TO-844

TT-828

TU-804

VC-860

ZN-848

Verificentro en el Estado de México. Especial

¿Por qué es tan codiciado el holograma 0?

El holograma, recordemos, es una calcomanía que determina la emisión de contaminantes que desecha tu vehículo al momento de utilizarlo. El holograma 0 y el 00 son de los más buscados porque tienen ventajas sobre los otros hologramas pues revelan que no emiten contaminantes graves y por ello no perjudican de manera directa al medio ambiente.

Con información de Rodrigo Hernández.

