VIDEO | Fuertes lluvias y granizo inundan la avenida Serdán en Puebla

La tarde de este viernes, en Puebla se registraron fuertes lluvias, que estuvieron acompañadas de granizo, truenos y fuertes rachas de viento que provocaron una inundación en la avenida Serdán.

En la cuenta oficial de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla advirtieron a la población tomar sus precauciones por la presencia de fuertes precipitaciones, la caída de granizo y los vientos en diferentes zonas del estado.

En ese sentido, también dieron a conocer un pronóstico de tormenta eléctrica de las 4:00 de la tarde a las 7:00 de la noche, además del incremento de nubosidad, lluvias de moderadas a fuertes con actividad eléctrica, rachas de viento de entre 45 a 50 kilómetros por hora y caída de granizo en lugares como Valles Centrales, Sierra Negra, Angelópolis y Atlixco.

Fuertes lluvias inundan calles de Puebla

Por medio de redes sociales, varios usuarios de redes sociales que habitan en el estado de Puebla han compartido fotos y videos de las intensas lluvias acompañadas de granizo en Puebla.

Según medios locales e internautas, la avenida Serdán quedó "pintada" de blanco por el granizo y se inundó. En un video compartido por la usuaria de X Iri De la Rosa (@IriDeLaRosa) se puede observar que va a bordo de un coche, se oye el fuerte ruido de los golpes del granizo que cae y su tamaño es grande.

La banquetas están repletas del granizo y la calle está inundada, también se puede ver que los carros van avanzando lentamente. El usuario @SantyRuize compartió otro clip y en la descripción comentó "después del calorón, fuerte tormenta en Puebla con granizo. Tome sus precauciones hay muchos problemas viales".

🚨¡Atención!

Toma tus precauciones ante la presencia de 🌧️ lluvia, 🌩️ actividad eléctrica, 🌨️ caída de granizo y 🌬️fuertes vientos, en distintas regiones del estado. pic.twitter.com/GVsvFvOzJq — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) May 24, 2024

Los internautas compartieron diversos comentarios en los que se mostraron preocupados y sorprendidos por el tamaño del granizo que cayó: "es un previo de lo que va a pasar si comienzan las lluvias, la basura y el pésimo sistema de drenaje que tienen muchas colonias, solo va a dejar inundaciones", "muy bien. Sigan tirando basura... ojalá la gente ponga recolectares de agua", "el cambio climático se manifestará así en todo el planeta. Con fuertes eventos climáticos inesperados y no estamos preparados", "lo importante es que llueva y tengan limpias las calles y con buen mantenimiento al drenaje y esto no pasaría. La gente es muy cochina. La lluvia no tiene la culpa. ¡Bienvenida el agua!".

Después del calorón, fuerte tormenta en Puebla con granizo. Tome sus precauciones hay muchos problemas viales. #granizo pic.twitter.com/tAPJpmqbfl — Santy Así Mero! (@SantyRuize) May 24, 2024

⛈️ Encharcamientos, caída de árboles, autos varados, dejó la fuerte lluvia con #granizo que sorprendió esta tarde a #Puebla.



Videos: Redes Sociales pic.twitter.com/mTw5M2CKAs — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) May 24, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT