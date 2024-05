VIDEO | Fuertes vientos derriban techos de departamentos de estudiantes en Monterrey

Este miércoles en Monterrey hubo condiciones climáticas adversas, los fuertes vientos derribaron los techos de los estudiantes en un complejo ubicado en ubicado en la calle Silao, cruce con Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, en la colonia Mitras Centro, en Monterrey.

Por medio de redes sociales, circula un video en el que se puede observar cómo las fuertes ráfagas de viento causan destrozos en los inmuebles de estudiantes, esto sucedió en el complejo La Residencias Sector Mitras en Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Señalan que dicho complejo habitacional, en su mayoría está habitado por estudiantes que forman parte de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya que están cerca del Campus de Salud.

Lo ocurrió causó preocupación entre los usuarios de redes sociales, quienes realizaron diversos comentarios, entre los que destacan: "hijoles esos depas están de la fregad*", "esos arquitectos qué solo ponen tabla roca pegada con cinta masking", "Nuevo León la traía de malas el día de hoy, desde la Mty-Saltillo. ¡Que mañana se un mejor día para todos!", "ya no tienen cuartos, pero ahora tienen terraza", "ese techo no es de tabla roca, es lo mas probable por que devolada lo tiro no".

Hubo quienes indicaron que posiblemente los departamentos estaban hechos con un material frágil: "válgame Dios que paso hoy en Monterrey, el Diablo estaba suelto, bendícenos, Dios, no nos desampares", "seguramente los vientos van a hacer eso. Esos departamentos están hechos con tabla roca parece", "también se reportan daños en el Sector Mitras Cero", "y los códigos de edificación, bien, gracias".

🚨FUERTES VIENTOS TAMBIEN DERRIBARON TECHOS DE DEPARTAMENTOS DE ESTUDIANTES EN COMPLEJO LAS RESIDENCIAS SECTOR MITRAS EN MONTERREY.🚨 pic.twitter.com/sF3hU7shhe — Yadith Valdez (@yadithvaldez) May 23, 2024

En Nuevo León, también ocurrió una tragedia, luego de que se desplomara el templete de un evento de la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canavati, quien estuvo acompañada por el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.

Tras el incidente, las autoridades reportaron hasta el momento al menos 6 personas muertas y 56 lesionados. El gobernador Samuel García preciso que seguirán informando sobre lo ocurrido.

