VIDEO | Joven da tremenda golpiza a guardia de seguridad que le pidió su identificación en Puebla

Un joven estudiante de la Preparatoria Anáhuac en Puebla fue grabado cuando golpeaba a un guardia de seguridad en el Fraccionamiento Lomas de Angelópolis, luego de que el vigilante le pidió una identificación oficial.

Conforme a la que explicaron los testigos y los videos que se han vuelto virales, el joven intentaba ingresar a su Parkimóvil, pero como no podía, el guardia se acercó a preguntar si todo estaba bien y ante la sospecha de que se tratará de un ladrón, éste le pidió una identificación oficial.

Solicitud que le pareció una ofensa al joven, quien llenó de colera se le fue a los golpes al guardia de seguridad. El vigilante de la caseta de acceso solo pudo protegerse y cuando otros residentes del fraccionamiento se acercaron a saber por qué lo estaba golpeando, la víctima pudo alejarse para que ya no lo siguiera agrediendo.

'Por favor no me grabes'

Aunque los vecinos del fraccionamiento le pedían al joven que se retirará éste se negaba a hacerlo, por lo que lo comenzaron a grabar. Molesto, el estudiante de la Prepa Anáhuac pidió que no lo grabaran ya que era menor de edad y aseguró que la razón por la que golpeó al guardia fue porque él lo había agredido primero.

Luego de varios minutos, 2 policías llegaron a la caseta de acceso para intentar calmarlo: "¿Cuál es el pedo también? No wey, este cabrón... a mi no me vuelves a pegar", se le oye decir en una de las grabaciones.

"Hay cámaras", responde el guardia de seguridad y el joven le dice: " Sí, me valen madre tus cámaras". Después los policías intentan llevárselo de la caseta.

En otro de los videos compartidos, se ve como los 2 oficiales y uno de los vecinos sostienen al joven agresor mientras él dice: "No me agarres por favor, no me agarren y este put... es el que me pegó heeey ¿te gustó tu putiz...? Ya le di en la madre, no me pegues, vamos a darnos un tiro, señora me puede dejar de grabar por favor, sí -yo necesito que me abran y mira lo que ocasionan yo no tengo nada que ver".

Prepa Anáhuac Puebla da de baja al estudiante que golpeó al guardia de seguridad

Tras darse a conocer los videos de la golpiza que ocurrió el pasado lunes 27 de noviembre, la Prepa Anáhuac anunció que el joven que agredió al guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis fue suspendido temporalmente.

"Lamentamos profundamente los hechos y reprobamos enfáticamente cualquier falta grave que atenta contra los principios fundamentales de respeto y responsabilidad que promovemos en nuestra comunidad", puntualizó en un comunicado la institución.

En relación a los recientes acontecimientos, les compartimos el comunicado generado por la Prepa Anáhuac: pic.twitter.com/fttPcqAZ5M — Universidad Anáhuac Puebla (@UAnahuacPuebla) November 29, 2023

En tanto, debido a la agresión el guardia de seguridad sufrió fractura en el tabique de su nariz y múltiples contusiones en la cabeza y extremidades. Se espera que este miércoles acuda a la Fiscalía General del Estado de Puebla a interponer una denuncia por las lesiones que sufrió.

