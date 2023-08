VIDEO. Marchan para exigir un alto total al maltrato animal en Puebla

Integrantes del Movimiento Animalista de Puebla realizan una manifestación para exigir se castigue el maltrato animal tanto en el país como en el estado, al sostener que cada vez son más los casos de crueldad que se registran contra los animales, de los que muchos quedan impunes.

"Que no hablen, no significa que no sienten", se lee en uno de los carteles de los manifestantes, que marcharon por las calles del Centro Histórico para pedir haya respeto a los derechos de los animales al sostener que serán ellos quienes den su voz para denunciar la violencia de la que son víctimas.

Una vez que llegaron al Palacio Municipal, se mantuvieron ahí para que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, escuche sus peticiones de alto a la violencia contra los animales.

✊🏽📢🐶🐱"Puebla, noticia nacional por #maltratoanimal", "Sergio Salomón, aplica la sanción", "Eduardo Rivera, los #animales no esperan"



Arriba al zócalo la #Marcha contra la crueldad del Movimiento Animalista de #Puebla ⚖️🐾

"Sergio Salomón, aplica la sanción", "Eduardo Rivera, los animales no esperan", "aunque seas menor, eres un maltratador", "todos juntos por los animales", "se ve se siente, los animales están presentes", "señor, señora, no sea indiferentes, se matan animales en la cara de la gente", corean una y otra vez al tiempo que gritan que esperan su manifestación se vuelva noticia nacional.

Blanca Olivera, una de las integrantes del Movimiento Animalista de Puebla, afirmó que están trabajando intensamente para acabar con las costumbres en las que se toma como juego el lastimar animales.

"Estamos trabajando en eso, buscamos que nos conozcan y nos escuchen las autoridades y todas las comunidades para que ya no exista este tipo de situaciones, nos ha costado trabajo, pero estamos avanzando muy fuerte".

#Entérate 🚨 | Cientos de Ciudadanos recorren las calles del Centro Histórico de #Puebla, para exigir un alto al maltrato animal. 🐶🐱

#Entérate 🚨 | Cientos de Ciudadanos recorren las calles del Centro Histórico de #Puebla, para exigir un alto al maltrato animal. 🐶🐱

