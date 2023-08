VIDEO. 'Hasta que se muera': Denuncian a mujer que usa a su Husky para matar a otros perritos

En redes sociales, usuarios han denunciado a una mujer que ordena a su Husky morder a un perrito callejero llamado "Huesos", e incluso ella lo ahorca con la correa, hasta que el can muere, sin embargo, también ha sido reportada por utilizar a su perro para atacar a los vecinos.

Conforme a la información difundida por la creadora digital Daniela Bono, este acto de maltrato animal ocurrió el pasado 10 de agosto en la colonia Fuentes del Nilo en el municipio de Tonalá, Jalisco, donde la mujer de nombre Irlanda Berenice "N" tras ser evidenciada, ordenó a su mascota morderla solo porque la grabó.

En un video, se observa a Irlanda Berenice vestida con leggins y top negro, ahorcar con una correa a un perrito de color blanco, mientras su Husky lo muerde del cuello.

Vecinos de la colonia Fuentes del Nilo en Tonalá, reportan como una mujer y su perro husky, agraden a otro perro hasta matarlo; Mientras la mujer lo ahorcaba con una correa, su perro lo mordía. Además, agredieron a los vecinos que intentaban ayudar al perro. Mencionan que… pic.twitter.com/7S6k24qj5S — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) August 14, 2023

'Hasta que lo mate'

Al ver el ataque contra "Huesos", un hombre se acerca para ayudarlo; ¡Quítalo! ¡Quítalo, yo me lo llevo!", le pide a la mujer que lo suelte porque el perrito está agonizando, pero ella se molesta y le dice que no lo va a dejar ir.

Más vecinos se dieron cuenta de lo que sucedía con "Huesos", por lo que salieron a defenderlo y a presenciar la actitud violenta de la mujer, quien amenazó con echarles a su Husky para que los mordiera.

"Salimos a separar a los perros y ella seguía aferrada a echarle al perro y decía 'hasta que lo mate'. Amenazando verbalmente y todavía tiene el cinismo de preguntar '¿El perro es tuyo?', por que ella quería que su perro lo siguiera atacando siendo que ya casi estaba muerto", explicó en su cuenta de Facebook Daniela Bono.

A golpes exige borren sus videos

Como la mujer fue grabada por su agresión hacia el perrito, acudió a la casa de Daniela para exigirle que borrara los videos, sin embargo, cómo se negó a hacerlo, la amenazó, la golpeó y después le ordenó a su Husky que la mordiera.

"Claramente yo me negué y empezó con amenazas verbales diciéndome que me iba a matar y que si no lo hacía ella lo hacía su perro y prosiguió a aventarme su perro y golpearme", contó.

Sin embargo, durante el ataque a Daniela, un menor de edad intentó ayudarla para que el perro dejara de morderla, por lo que trató de jalarlo, pero Irlanda Berenice intervino y le dio un puñetazo para que no tocara al Husky.

"En el proceso de auxiliarme el niño de playera blanca sin mangas que sale en el segundo video también fue golpeado por la dueña del Husky dejándolo sofocado en el piso y pálido. El niño quería agarrar al perro de la correa para que dejara de morderme y le dio un puñetazo para que soltara al perro y siguiera mordiéndome. Esta mujer no tiene escrúpulos ni siquiera con los menores de edad", agregó.

