'¡Viva el erótico pueblo de México!', así fue el peculiar Grito de Independencia de un edil en Sonora.

La noche del 15 de septiembre dejó diferentes videos que dan muestras de cómo de festejó el Grito de Independencia en México. En ese sentido, las redes sociales han viralizado el lapsus de un edil en Sonora, quien lanzó la siguiente arenga: “¡Viva el erótico pueblo de México!”.

Este video tuvo su origen en el municipio de Huatabampo, en Sonora, donde el alcalde Jesús Flores se confundió, dando origen a la frase que ha desatado burlas en redes sociales.

El clip tiene una duración de 17 segundos en donde se escucha al funcionario lanzar al menos 5 arengas la noche del 15 de septiembre.

Las arengas que lanzó un edil en Sonora en el Grito de Independencia

¡Viva Allende! (¡Viva!)

¡Viva Morelos! (¡Viva!)

¡Viva (pausa) el erótico pueblo de México! (¡Viva!)

¡Vivan las comunidades indígenas! (¡Viva!)

¡Viva la libertad! (¡Viva!)

"Viva el erotico pueblo de México", dice el alcalde Jesús Flores de Huatabampo, Sonora.#GritoDeIndependencia pic.twitter.com/nVlrhl6pCf — Águeda Barojas (@AguedaBarojas) September 17, 2023

Pese al error, la multitud congregada en la plaza pública pareció no percatarse y respondieron con el tradicional grito de respuesta: “Viva”.

Así reacionaron los usuarios de Internet

"Jajaja con razón somos bien cashondos los mexicanos (sic)", "yo soy así desde antes de nacer, que no me vengan (porque puedo hasta solo), con que me dieron independencia", "mis respetos para toda la comunidad de HUATABAMPO, pero que c...gason, del que está dirigiendo la ceremonia, Viva mi ama, Viva mi Apa (sic)", son algunos de los comentarios que han realizado los usuarios de redes sociales.