Volcadura de lancha en Guaymas deja 7 personas muertas, 11 heridas y una desaparecida

La volcadura de una lancha que paseaba a una familia entera por la costa de Guaymas, al sur de Sonora ocasionó que siete personas perdieran la vida, entre ellos cinco adultos y dos menores de edad.

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que 11 personas fueron rescatadas, y se iniciaron las búsquedas para encontrar a un joven que presuntamente conducía la lancha, que era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo frente al Parque Industrial Pesquero “Rodolfo Sánchez Taboada”, en una zona que es más conocida como el Paraje Viejo, cuando una familia paseaba en una embarcación menor, pero el fuerte oleaje y la presunta sobrecarga a la unidad provocaron que se volteara.

Los primeros reportes indicaron que el incidente se debió a que el límite de tripulantes de la lancha es de seis, pero abordaron 19 personas a la misma, lo que superaba por más del triple lo establecido.

Al no contar con asientos ni chalecos salvavidas, el fuerte oleaje ocasionó que las personas cayeran y se ahogaran, además, la lancha no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo.

La @cepcsonora en coordinación con el Ayuntamiento de #Guaymas y la @SEMAR_mx realizan operativo de rescate

personas por volcamiento de una embarcación.



Durante el operativo de rescate, se utilizaron dos embarcaciones de búsqueda y rescate y un helicóptero UH-60 con una tripulación de cinco personas.

Juan González Alvarado, titular de Protección Civil en Sonora, informó que se coordinaron en las tareas de rescate con la Secretaría de Marina (Semar), Bomberos y Protección Civil de Guaymas.

