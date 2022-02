Zacatecas, con 5 homicidios al día en promedio, prende nuevas alertas

Durante los 148 días que David Monreal Ávila lleva como gobernador de Zacatecas, 696 personas han sido víctimas de homicidio doloso, lo que significa que cinco personas han sido asesinadas cada día en promedio en este lapso.

Así lo muestran cifras obtenidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del informe diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Del 12 de septiembre en que Monreal tomó posesión, a la fecha, Zacatecas ha estado en focos rojos no solo por la cantidad de homicidios registrados, sino por el nivel de violencia que se ha observado en diversos hechos delictivos.

La jornada más violenta se vivió este 5 de febrero, cuando 10 cadáveres, envueltos en cobijas fueron arrojados en calles de Fresnillo; seis más, suspendidos del barandal de una bodega, en Pánfilo Natera; otro más, fue colgado de un árbol en el municipio Noria de los Ángeles; mientras que una persona fue asesinada a balazos en Guadalupe, y otra, en Calera. Al día siguiente, un hombre fue asesinado durante un ataque en un bar de Fresnillo.

Hechos como éstos han turbado la vida de los zacatecanos en más de una ocasión, desde que arrancó la actual administración.

La mañana del 18 de noviembre del 2021, diez cuerpos fueron colgados en un puente peatonal del municipio de Ciudad Cuauhtémoc; cinco días después, seis personas amanecieron colgadas en un puente y en árboles, mientras que otras dos fueron abandonadas en distintos puntos de Fresnillo.

En el mismo municipio, nueve bolsas con restos humanos fueron encontradas el 5 de diciembre; un mes después, el Día de Reyes, una camioneta con 10 cadáveres en su interior fue estacionada frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Zacatecas, hecho que el gobernador atribuyó a “una herencia maldita” de las administraciones anteriores, y frente al cual su salida fue: “Hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios”.

Gráfico

Respecto a lo ocurrido este sábado, Monreal Ávila señaló que los 16 cadáveres corresponden a integrantes de grupos criminales antagónicos y afirmó que actuará ante “el más grave flagelo que ha tenido Zacatecas en su historia: la inseguridad pública que heredamos”.

A pesar de lo ocurrido, sostuvo que el Plan de Apoyo a Zacatecas II, mediante el cual la Federación envió elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, “ha resultado en la disminución del delito, pero una escalada en la violencia” a causa de enfrentamientos entre criminales.

El nivel de atrocidad que han alcanzado los crímenes ha despertado el temor entre la población, que ha recurrido a las redes sociales para manifestarse.

“Excelentes resultados, ¡qué bueno! Si el propósito es matar gente y reducir población, los resultados van mucho muy bien”, comentó una habitante de ese estado.

Por su parte, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega externó su preocupación durante su homilía del pasado domingo, en la que se refirió a un pasaje bíblico para exhortar a tomar acción contra la violencia.

“Pedro no se queda pasivo, Pedro no se queda rezando nada más, Pedro entra en acción y tira las redes, pero en nombre de Jesús. No va a venir un ángel del cielo, ciertamente. Hoy el señor nos dice: lánzate, echa las redes con fe, pero con la inteligencia de la fe”.

Ayer por la noche, el fiscal del estado, Francisco José Murillo, confirmó que 15 de los 16 cuerpos abandonados el sábado fueron identificados; cuatro eran menores de edad y cinco contaban con una denuncia en su contra por privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con versiones no confirmadas oficialmente, uno de estos últimos, identificado como Gerardo “N”, es hermano del diputado local de Morena Sergio Ortega, quien habría sido privado de la libertad a finales de enero.

Respecto a los seis cuerpos colgados en Pánfilo Natera, el fiscal detalló que cinco murieron a causa de asfixia por estrangulamiento y otro tras recibir un tiro directo en la cabeza.

El dato: De los 16 cuerpos abandonados el sábado 15 ya fueron identificados; cuatro eran menores de edad y cinco contaban con al menos una denuncia en su contra por privación ilegal de la libertad.

AMLO anuncia más apoyo a la entidad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno reforzará las acciones de seguridad en el estado de Zacatecas, ante la violencia registrada este fin de semana.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó que este domingo se entrevistaron representantes del gabinete de seguridad federal con el local, donde se tomaron diversas medidas para regresar la paz a la entidad.

“En el caso de Zacatecas se hizo ya un análisis, una revisión, se va a reforzar con más presencia y otras actividades; mucha inteligencia, es más importante a veces la inteligencia que la presencia de las corporaciones”, adelantó el mandatario.

Sin revelar los detalles sobre las acciones que se implementarán en el estado, aseguró que se va a trabajar “garantizando la seguridad del pueblo de Zacatecas porque es nuestra responsabilidad”, subrayó.

El pasado sábado, 18 personas fueron ejecutadas en la entidad, de las cuales seis fueron colgadas en un barandal en el municipio de Pánfilo Natera, mientras que los cuerpos de 10 personas fueron abandonados en calles de Fresnillo.

El titular del Ejecutivo reiteró que los actos obedecen a enfrentamientos entre grupos delincuenciales.

“Es un acto de provocación, además de los lamentables asesinatos, en uno de estos actos donde dejaron cuerpos se descubrió un dron que estaba tomando, o sea, estamos hablando de un acto propagandístico. Es en efecto de grupos, pero también hay mucho de provocación”, señaló el tabasqueño.

Aseguró que su gobierno continuará su labor de combatir la delincuencia con rectitud y con principios, ya que atrás quedó el tiempo donde la autoridad se sometía a la delincuencia o donde incluso, dijo, la representaba.

Con información de Angélica Guerrero