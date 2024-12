PlayStation cumple 30 años y celebran con nostálgico regalo

¿Te imaginas tener una PlayStation 5 y que la puedas convertir en imagen y sonido en una PlayStation 1, sólo por recordar esos bellos tiempos? Sony lo hace realidad para celebrar los 30 años de PlayStation que vienen cargados de nostalgia, de sonidos que ya hemos escuchado antes y sobre todo de imágenes que nos harán viajar en el tiempo en un dos por tres.

Por ejemplo, el icónico sonido de inicio de la PlayStation 1 regresa a la PlayStation 5 para celebrar tres décadas de ser una de las consolas más solicitadas a nivel mundial, sino es que es la más recurrente en las cartas a Santa en plena Navidad.

Con tan sólo una actualización, los usuarios de PS5 disfrutarán de una consola que se convierte en un tributo a lo que ha sido la marca de Sony a lo largo de estos treinta años y no sólo será el sonido de la PS1, mejor conocida como PSX, sino también de las consolas que la antecedieron, en agradecimiento a los usuarios que los han acompañado desde el día 1.

La actualización especial por el 30 aniversario de PlayStation está disponible para los usuarios de PS5 desde el 2 de diciembre y les da la posibilidad de personalizar su consola con temas que están inspirados en generaciones pasadas de la PlayStation, que luego de la separación Sony-Nintendo, la marca comenzó en 1994 hasta el día de hoy, lanzando ocho consolas en total.

Lo que sucederá al momento de prender tu consola es lo siguiente: después de instalar la actualización, serás recibido con el logo mítico y el sonido de inicio de la PSX, transportándose a aquel 1994, cuando debutó la PlayStation en el mercado. En aquel entonces, en México se creaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llegaba al poder Ernesto Zedillo, en la radio se escuchaba a Nirvana y se lamentaba el fallecimiento de Kurt Cobain.

La actualización de la PlayStation 5 incluye cinco temas diferentes. Los primeros cuatro están basados en las interfaces de las consolas PSX, PS2, PS3 y PS4.

El adicional está dedicado exclusivamente a la marca PlayStation como tal. En todos estos temas, se transforma tanto el menú principal en su apariencia, como los sonidos característicos y los detalles de cada generación, dependiendo la Play que tú elijas.

Para celebrar el aniversario 30, no sólo está la actualización en la PlayStation 5, pues Sony lanzó paralelamente una promoción especial en la PlayStation Store, la cual estará vigente hasta el próximo 20 de diciembre.

Sony incluyó miles de títulos para PS5 y PS4, además de contenido descargable para expandir las experiencias de juego de los usuarios. Hay títulos que van desde Gran Turismo 7, pasando por The Last of Us Parte II, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y más.

Pero también hay descuentos en ediciones de lujo. Si eres fan de Mortal Kombat, Star Wars, Like a Dragon Gaiden, las ediciones de lujo de estos juegos y más tendrán atractivos descuentos para ti en ese periodo de tiempo.

Recordemos que desde el mes de octubre, Sony lanzó una línea de productos conmemorativos por los 30 años de PlayStation, la cual incluía artículos conmemorativos, pero que se agotaron rápidamente luego de haberse puesto a la venta en la PlayStation Store. No lo dudes, si tienes PS5, es momento de actualizar para que cheques los temas en los que puedes convertir tu consola.