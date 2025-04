Tendencias de maquillaje para resaltar tu belleza

La esencia del maquillaje es resaltar la belleza única de cada rostro y para ello existen diversas técnicas que marcan las tendencias actuales para lucir deslumbrante.

Este año, las diversas alternativas fusionan lo mejor la tecnología, lo orgánico y sostenible, apostando por métodos que privatizan la creatividad, pero enfocadas más en lo natural y lo versátil para expresar la autenticidad de cada persona.

Piel luminosa y fresca Fotos: Especial

Una de las tendencias más fuertes de este año es el maquillaje glow, en el que se resalta la piel luminosa para darle esa apariencia de que se trata de una dermis sana, natural y fresca.

Para crear looks increíbles de esta estética puedes optar por una base de cobertura baja o media, con acabado satinado o luminoso.También se recomienda que uses una BB Cream o tinted moisturizer para un look más natural, que ambas son de textura muy ligera y además sirven para hidratar la piel y dar un toque de color.

Toques sutiles Fotos: Especial

En caso de que decidas usar una base de maquillaje ésta la debes aplicar con esponja húmeda o brocha para difuminar bien y evitar el efecto máscara.

El corrector es importante porque ayuda a cubrir ciertas imperfecciones, pero en esta tendencia sólo debes aplicar en las zonas necesarias para tapar ojeras, rojeces, granitos o alguna marca. Difumina bien para mantener el aspecto natural.

Estilo audaz Fotos: Especial

El Dato: Si tienes una salida especial en la noche, pero te quieres ver muy natural, puedes optar por las sombras en tonos tierra o pasteles.

Para esta estética, el iluminador es el elemento destacado, se recomienda que uses uno líquido o en crema y lo apliques en puntos clave del rostro, como pómulos, puente de la nariz, arco de cupido y hueso de la ceja para dar un brillo tipo “piel mojada”.

Para el rubor, son más recomendables los tonos melocotón, rosados o terracota, según tu tono de piel, y difumina con los dedos para un efecto saludable.

Un color ligero Fotos: Especial

Mientras que para los ojos, opta por sombras en colores tierra o brillos sutiles y labios con bálsamo con color o gloss. Finalmente, sella el look con un spray glow para resaltar la luminosidad del rostro.

Otra tendencia es la Skinimalist, cuyo propósito es usar la menor cantidad de maquillaje posible, realzando la belleza natural sin recargar. Ese prioriza el cuidado de la piel y el uso de productos multifunción como bálsamos o tintas que puedes usar como sombra, rubor y labial.

Belleza natural Fotos: Especial

La base del skinimalismo es una piel saludable, por lo que primero debes apostar por una buena rutina de cuidado para mantenerla limpia, hidratada y protegida de los rayos del sol.

Al igual que en el efecto glow puedes usar una BB Cream o una base que ya tenga tratamiento o elementos como ácido hialurónico, lo cual te ayudará a mejorar tu piel durante todo el día.

Rubor saludable Fotos: Especial

El objetivo es que sea más simple y práctico para mostrar una piel real y ligera, con pequeños toques que embellecen sin cubrir ni modificar mucho.

Sin embargo, para las más arriesgadas que prefieren un toque de dramatismo pueden añadir a estas tendencias unos labios color rojo intenso o si lo que prefieres es resaltar los ojos, entonces puedes echar a volar tu imaginación con delineados creativos en tonos vibrantes u optar por sombras metálicas, este estilo se recomienda más para looks nocturnos.