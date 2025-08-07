Otoño de bienestar en Baja California Sur

Vista de la playa en Todos Santos, en Baja California Sur

Este otoño, Baja California Sur se transforma en un santuario de reconexión personal y espiritual al recibir dos de los encuentros más esperados del wellness en México: el Todos Santos Wellness Fest y el Loreto Live Well Experience. Del 31 de octubre al 9 de noviembre, dos pueblos mágicos: Todos Santos y Loreto, abrirán sus puertas y corazones a quienes buscan un equilibrio entre cuerpo, mente y naturaleza.

No se trata solamente de yoga ni de meditación. Es toda una experiencia sensorial, espiritual y estética en la que la serenidad del océano Pacífico y el Mar de Cortés se mezcla con música en vivo, gastronomía consciente y la guía de expertos nacionales e internacionales en bienestar.

Detrás de esta doble apuesta por el estilo de vida consciente están el Fideicomiso de Turismo Estatal, la Secretaría de Turismo de Baja California Sur, Sabino Producciones y el Instituto Mexicano de Yoga. Su misión es clara: posicionar al estado como epicentro del turismo de bienestar en Latinoamérica, a través de vivencias auténticas, profundas y transformadoras.

Relájate y disfruta ı Foto: Especial

TODOS SANTOS WELLNESS FEST: VIBRAR AL RITMO DEL ALMA. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Todos Santos será escenario del Todos Santos Wellness Fest, un festival con espíritu libre que reunirá a 500 asistentes en un entorno vibrante, bohemio y naturalmente inspirador. Con sus calles empedradas, playas abiertas y aura artística, el pueblo ofrecerá un entorno perfecto para soltar tensiones, reconectar con el cuerpo y elevar el espíritu.

El programa está diseñado para practicantes de todos los niveles, desde principiantes hasta yoguis avanzados, e incluirá sesiones de Rocket Yoga, Kundalini, Tribal Dance y Shift, entre otras. También se impartirán talleres de respiración, meditación guiada y fotografía espiritual, además de experiencias musicales y artísticas.

Entre los nombres destacados que darán vida al encuentro están David Kyle, referente mundial de Rocket Yoga; DJ Taz Rashid, experto en música para prácticas de conciencia plena; el artista visual Robert Sturman, además de Ana Paula Domínguez, fundadora del Instituto Mexicano de Yoga; Angie Flores Saiffe, Amayama, Beni Falcón, Ana Ponzo y Lady Gang, por mencionar algunos.

Loreto es otro de los atractivos en este viaje espiritual y de relajación. ı Foto: Especial

LORETO LIVE WELL EXPERIENCE: UN RETIRO HOLÍSTICO FRENTE AL MAR. Una semana después, del 7 al 9 de noviembre, será el turno de Loreto, joya escondida del Mar de Cortés, que recibirá el Loreto Live Well Experience, un retiro holístico para 200 personas con una visión integral.

Dicho encuentro se enfocará en temáticas clave, como longevidad, yoga restaurativo, mindfulness, alimentación consciente y dinámicas para familias y niños. Actividades para todas las edades y gustos.

Habrá conciertos acústicos, meditaciones al atardecer y caminatas frente al mar, con el respaldo de un entorno natural privilegiado: playas vírgenes, montañas desérticas y cielos estrellados.

El Tip: El paquete de tres días y tres noches para Todos Santos Wellness Fest tiene un costo de 13 mil 250. El descuento es hasta el 11 de agosto.

En Loreto puedes practicar kayak, una experiencia increíble. ı Foto: Especial

Los expertos invitados incluyen a Matt Pesendian, especialista en longevidad y yoga tradicional; Ceci de los Ríos, pionera del movimiento consciente en México; Citlali Chalvignac, Jimena Patiño, Luis de la Rosa, Elis Regina, Ana Paula Domínguez y nuevamente Lady Gang y Beni Falcón. Un colectivo diverso de guías, artistas y terapeutas que acompañarán a los asistentes en este viaje transformador.

Ambos eventos ofrecen paquetes todo incluido: vuelos desde diversas ciudades del país, traslados, hospedaje y acceso completo al programa de actividades. Una invitación no solamente para viajar físicamente, sino para emprender un recorrido interior hacia el equilibrio, la paz y el gozo.

5 actividades imperdibles modo wellness:

Meditación al amanecer en la playa de Punta Lobos (Todos Santos). Silencio y brisa marina.

Rocket Yoga frente al mar con David Kyle. Una práctica intensa y liberadora para elevar la energía.

Taller de cocina consciente con ingredientes locales. Aprende a nutrir el cuerpo sabiamente.

Sound healing bajo las estrellas. Música para sanar con la frecuencia del corazón.

Excursión en kayak y esnórquel en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Conéctate con la naturaleza.