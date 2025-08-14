México oculto, cinco destinos que hechizan

Real de catorce. En los años 90, el pueblo sirvió como locación para películas, como The Mexican con Brad Pitt y Julia Roberts. Recomendación: Llevar ropa abrigadora incluso en verano, ya que por su altura las noches son frías.

En México existen lugares que parecen sacados de una novela gótica o de una leyenda transmitida al calor de una fogata. Sitios donde las calles cuentan historias que se susurran con el viento, donde la naturaleza esconde tesoros milenarios y donde el tiempo parece haberse detenido. Para los viajeros que buscan algo más que sol y playa, estos cinco destinos ofrecen paisajes cautivadores, atmósferas inquietantes y relatos que se graban en la memoria de quienes los visitan.

1. Real de Catorce, San Luis Potosí. Antiguo pueblo minero convertido en “pueblo fantasma”, Real de Catorce conserva calles empedradas, casonas abandonadas y una energía que atrae tanto a buscadores de historias como a viajeros espirituales. Rodeado por el desierto de Wirikuta, es también un sitio sagrado para el pueblo wixárika. Montar a caballo por sus antiguos caminos o atravesar el legendario Túnel de Ogarrio es como abrir una puerta al pasado.

Real de catorce. En los años 90, el pueblo sirvió como locación para películas, como The Mexican con Brad Pitt y Julia Roberts. Recomendación: Llevar ropa abrigadora incluso en verano, ya que por su altura las noches son frías. ı Foto: Especial

2. Misnébalam, Yucatán. Deshabitado desde hace décadas, este pequeño poblado es famoso por las leyendas de apariciones y sucesos extraños. Algunos visitantes aseguran escuchar risas infantiles o ver sombras fugaces entre las ruinas cubiertas por la vegetación tropical. Las antiguas haciendas y la quietud sofocante del lugar crean un escenario perfecto para quienes buscan emociones intensas.

Misnébalam. La leyenda habla del fantasma de un niño llamado Juliancito, que aún se aparece. Recomendación: Visitarlo de día y en compañía, ya que el sitio está aislado. ı Foto: Especial

3. San Juan Parangaricutiro, Michoacán. En 1943, el volcán Paricutín emergió de la nada y sepultó al pueblo original. Hoy, sólo la torre de su iglesia sobresale entre el mar de lava petrificada. Caminar por el lugar es recorrer un paisaje casi apocalíptico y único en el mundo. Los guías locales narran a los visitantes cómo sus antepasados huyeron mientras la tierra escupía fuego y ceniza.

San Juan Parangaricutiro. Uno de los pocos pueblos en el mundo sepultados por un volcán en tiempos modernos. Recomendación: Usar calzado cómodo para caminar sobre la lava petrificada y contratar un guía local para conocer las rutas seguras. ı Foto: Especial

4. La Rumorosa, Baja California. Famosa por sus impresionantes formaciones rocosas y por las historias de accidentes y apariciones, esta carretera de curvas extremas regala vistas imponentes del desierto. Los lugareños hablan de voces que se oyen en la noche y de luces misteriosas que cruzan el cielo. Además, las pinturas rupestres cercanas revelan que este territorio ha sido habitado y venerado desde hace miles de años.

La Rumorosa. El nombre proviene del sonido del viento que, al chocar con las rocas, produce un murmullo constante que se escucha en la noche. Recomendación: Aprovechar para visitar el mirador y las pinturas rupestres. ı Foto: Especial

5. Cueva de los Cristales, Naica, Chihuahua. Oculta a 300 metros bajo tierra, esta cueva alberga cristales de selenita de hasta 12 metros, los más grandes conocidos. El calor extremo y la humedad hacen que su acceso sea limitado, pero contemplarla es como entrar a otro planeta. La luz que se filtra entre las gigantescas estructuras minerales crea destellos casi irreales, como si fuera un templo natural.

Los cristales de selenita crecieron gracias a temperaturas de hasta 58°C y humedad cercana al 100% durante miles de años. Recomendación: Visitar Naica y sus minas ı Foto: Especial

Cada uno de estos lugares guarda una parte de la historia no oficial de México, aquella que se cuenta entre susurros y que invita a mirar el país desde una perspectiva diferente. Viajar a ellos no sólo es un recorrido físico, sino también un viaje al misterio.