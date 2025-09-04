Celebra las fiestas patrias en Guanajuato con sabor, música y folclor

Hubo mariachis en los espacios públicos de Guanajuato.

Guanajuato, la cuna de la Independencia de México, se pone de manteles largos para enaltecer las raíces patrias del estado con un encuentro cultural, gastronómico y musical en el que los asistentes nacionales y extranjeros podrán disfrutar de experiencias culinarias únicas, de montajes teatrales en diversos restaurantes y hasta de pasarelas de moda que resaltan la identidad de la entidad.

En la segunda edición del Festival Viva ¡Guanajuato!, los visitantes podrán disfrutar también de exposiciones fotográficas, de cenas y fiestas mexicanas en restaurantes participantes o de una representación de Tejocoteros en la capital de la entidad, del 12 al 16 de septiembre.

Uno de los platillos que los comensales degustaron en 2024. ı Foto: Especial

“Es un encuentro cultural, gastronómico y musical que enaltece las raíces patrias y posiciona a Guanajuato como un destino histórico y culinario del primer nivel. El objetivo es impulsarlo como un destino cultural, histórico y gastronómico en México, enalteciendo las raíces patrias con experiencias únicas que mezclan tradición, gastronomía, mixología, música y teatro.

TE RECOMENDAMOS: Mejora tu dieta Alimentos que dan energía y reducen la fatiga

El Tip: durante el inicio de la lucha por la Independencia, los Insurgentes tomaron la Alhóndiga de Granaditas, el 28 de septiembre de 1810.

“Es fortalecer el turismo nacional e internacional. Es vivir la Independencia a través de los sentidos”, detalló ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México, Marco Antonio Borunda Sánchez, presidente de la Unión Restaurantera & Catering Santa Fe de Guanajuato.

Bebida que formó parte de la primera edición del festival. ı Foto: Especial

El festival, que busca posicionarse entre los más importantes de la capital de la entidad, se divide en tres ejes: la gastronomía, con cenas acompañadas de mariachis, platillos endémicos y mixología; tradición y cultura, con la participación de las estudiantinas de Guanajuato, danzas, mariachis, videomapping y teatro al aire libre; e historia viva, con intervenciones teatrales en restaurantes para recordar algunos momentos que son claves en la lucha por la Independencia de México.

Habrá un concurso de mixología, en el que las personas podrán disfrutar de las mejores bebidas.

“El concurso de mixología se va a desarrollar en los diferentes restaurantes y bares de la ciudad, donde los comensales van a poder votar por el coctel más rico y el que va a ser premiado”, detalló Marco Antonio Borunda Sánchez.

Se degustan exquisitos platillos con música. ı Foto: Especial

También los turistas degustarán las preparaciones de los siete mejores chefs de Guanajuato, quienes presentarán propuestas innovadoras de platillos alusivos a las fiestas patrias. Será durante el encuentro gastronómico Guanajuato en tu Plato en el Mesón de San Antonio a las 18:00 horas, el 12 y 13 de septiembre.

La chef Laurine Vernier, por ejemplo, preparará dos postres, una tarta de chile enmolada, con un toque dulce, y un mousse de chocolate y frutos rojos, pero en forma de elote para representar a uno de los alimentos representativos de México. Entre los participantes también se encuentran la chef Karen Valadez, de la Casa Valadez, y Carla María Romero, del Hotel Posada Santa Fe.

Antojitos mexicanos son parte de la oferta. ı Foto: Especial

“La idea es que puedan disfrutar un poquito de Guanajuato en una noche mexicana en la que va a haber música, gastronomía y diversión”, añadió Marco Borunda Sánchez.

Los visitantes también podrán presenciar la Mariachada de Folclor y Patria, de la Plaza de la Paz a San Roque, además de la pasarela Noche & Moda en las escalinatas del Teatro Juárez.

El 15 de septiembre podrán dar el Grito de la Independencia en la Alhóndiga de Granaditas a partir de las 21:00 horas, donde habrá también una pasarela charra, que resaltará las tradiciones de México.

Se espera que acudan entre 30 y 40 mil visitantes y haya una derrama económica de 60 millones de pesos.

Uno de los chefs que participó el año pasado. ı Foto: Especial

GUÍA DE ACTIVIDADES