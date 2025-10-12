Nike ya lanzó la esperada colección Air Jordan Somos Eternos como parte de su tradicional homenaje al Día de Muertos 2025, una línea que celebra la cultura mexicana a través del diseño y los colores emblemáticos de esta festividad conocida a nivel internacional.
La colección causó furor entre coleccionistas y fanáticos del streetwear, gracias a su diseño único. Este lanzamiento, además de tenis, incluye ropa y accesorios. Conoce aquí cuál es el precio de los productos y cómo sonseguirlos.
Air Jordan Somos Eternos: Precio y cómo comprar
En México, la colección Air Jordan Somos Eternos está compuesta por varios modelos. Los pares más destacados son el Air Jordan 1 Low SE y el Air Jordan 4 SE.
El Air Jordan 1 Low SE Somos Eternos, cuenta con detalles inspirados en el papel picado y tonos azul profundo; tienen un precio oficial de $3 mil 099 a $3 mil 499 pesos en la tienda Nike.
Por otro lado, el par del modelo Air Jordan 4 SE, que tiene una estética más sobria en negro con detalles en dorado y púrpura, está disponible con un costo aproximado de $4 mil 799 pesos.
Los sneakers de la colección Air Jordan Somos Eternos están disponibles a través del sitio web oficial de Nike México, en la app Nike SNKRS, y en tiendas físicas autorizadas como Jordan World of Flight o Invictus, aunque la alta demanda hace que muchos modelos se agoten rápidamente.
En caso de que no logres encontrarlos en tiendas oficiales, otra opción es que acudas a plataformas de reventa como StockX o Goat, donde los precios pueden alcanzar hasta los $15 mil pesos o más, dependiendo de la talla y la condición en la que se encuentre el par.
Para adquirirlos directamente desde Nike, se recomienda a quienes deseen comprar los Air Jordan Somos Eternos registrarse previamente en la página o app, activar notificaciones de lanzamiento y participar en los sorteos (draws) que suelen realizarse para modelos altamente codiciados como estos.
Además de los tenis, la colección Somos Eternos incluye ropa y accesorios con los mismos elementos gráficos y culturales de Día de Muertos, con precios que van de los $999 a $2 mil 499 pesos.
Este lanzamiento es de los más esperados, pues destaca por su diseño y exclusividad. Nike continúa con esta tradición anual desde 2020, utilizando elementos de Día de Muertos para atraer al público mexicano, lo que les ha generado grandes ganancias.