Nike ya lanzó la esperada colección Air Jordan Somos Eternos como parte de su tradicional homenaje al Día de Muertos 2025, una línea que celebra la cultura mexicana a través del diseño y los colores emblemáticos de esta festividad conocida a nivel internacional.

La colección causó furor entre coleccionistas y fanáticos del streetwear, gracias a su diseño único. Este lanzamiento, además de tenis, incluye ropa y accesorios. Conoce aquí cuál es el precio de los productos y cómo sonseguirlos.

Air Jordan Somos Eternos: Precio y cómo comprar

En México, la colección Air Jordan Somos Eternos está compuesta por varios modelos. Los pares más destacados son el Air Jordan 1 Low SE y el Air Jordan 4 SE.

El Air Jordan 1 Low SE Somos Eternos, cuenta con detalles inspirados en el papel picado y tonos azul profundo; tienen un precio oficial de $3 mil 099 a $3 mil 499 pesos en la tienda Nike.

Por otro lado, el par del modelo Air Jordan 4 SE, que tiene una estética más sobria en negro con detalles en dorado y púrpura, está disponible con un costo aproximado de $4 mil 799 pesos.

Los sneakers de la colección Air Jordan Somos Eternos están disponibles a través del sitio web oficial de Nike México, en la app Nike SNKRS, y en tiendas físicas autorizadas como Jordan World of Flight o Invictus, aunque la alta demanda hace que muchos modelos se agoten rápidamente.

En caso de que no logres encontrarlos en tiendas oficiales, otra opción es que acudas a plataformas de reventa como StockX o Goat, donde los precios pueden alcanzar hasta los $15 mil pesos o más, dependiendo de la talla y la condición en la que se encuentre el par.

Para adquirirlos directamente desde Nike, se recomienda a quienes deseen comprar los Air Jordan Somos Eternos registrarse previamente en la página o app, activar notificaciones de lanzamiento y participar en los sorteos (draws) que suelen realizarse para modelos altamente codiciados como estos.

¡Air Jordan inspirados en el Día de Muertos! 👟💀

🟠🌼El Día de Muertos es una de las celebraciones mexicanas más características de nuestra cultura, que ha servido de inspiración para mucho arte.

Tal es el caso de los nuevos Air Jordan 4 SE “Somos Eternos”, los cuales se… pic.twitter.com/xoP6jXRYAg — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 9, 2025

Además de los tenis, la colección Somos Eternos incluye ropa y accesorios con los mismos elementos gráficos y culturales de Día de Muertos, con precios que van de los $999 a $2 mil 499 pesos.

Este lanzamiento es de los más esperados, pues destaca por su diseño y exclusividad. Nike continúa con esta tradición anual desde 2020, utilizando elementos de Día de Muertos para atraer al público mexicano, lo que les ha generado grandes ganancias.