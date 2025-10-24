¿Adiós champagne? México innova con tequila espumoso

México es un país que sorprende por su ingenio e innovación, ahora surgió una nueva bebida y se trata de un tequila espumoso, único en su tipo creado en el país, que abre la puerta a una nueva categoría en los destilados.

Se trata de Cirilo, el primer espumoso elaborado con tequila reposado 100 por ciento agave, creado por la destilería Tequilas del Señor, fundada en 1943 en Jalisco, la cual impone una nueva forma de consumir esta tradicional bebida mexicana.

“El tequila vive un momento de expansión sin precedentes, tanto en México como en el extranjero, y esa expansión no debe limitarse al volumen, sino también a la creatividad. buscamos abrir un nuevo capítulo en la forma de consumir tequila, llevándolo a contextos en los que antes predominaban bebidas importadas como el prosecco o el spritz europeo”, explicó Manuel García CEO de Tequilas del Señor.

Esta bebida tiene un método único de elaboración, con patente pendiente, que consiste en trabajar con los gases de la fermentación para después refinarlos e incorporarlos y mediante una finalización de carbonización refinada tener un espumoso.

“Es un gran espumoso, queremos que sea una nueva forma de celebrar. Es un proyecto que desde 2019 se ha trabajado”, mencionó Gabriel García, gerente asociado Cirilo.

¿A qué sabe el tequila espumoso y cómo tomarlo?

Cirilo tiene 11 por ciento de graduación alcohólica, la bebida integra notas de naranja amarga, uvas silvestres y matices cítricos aromáticos, equilibradas con el carácter dorado del tequila reposado, resultando en un perfil refrescante y sofisticado.

Cirilo, tequila espumoso ı Foto: Especial

De acuerdo con los embajadores Raquel Ramos y Ramón Tovar, la mejor manera de degustarlo es en una copa flauta para poder captar toda su esencia y se puede usar en coctelería. Sin embargo, se recomienda tomarlo solo y servirlo muy frío a una temperatura de entre 6 y 8°C.

¿Cómo maridar el tequila espumoso Cirilo?

Algunos platillos con los que puedes combinar la bebida son pescados frescos, mariscos, charcuteria, cocina de autor, también combina con postres mexicanos y hasta con puros.

Cirilo se encuentra en Palacio de Hierro, City Market, Liverpool, así como Amazon y otras plataformas digitales.