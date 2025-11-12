Consejos para elegir pantallas este Buen Fin 2025

Con la llegada del Buen Fin 2025, uno de los productos estrella volverán a ser las pantallas. Aunque año con año vemos rebajas en ropa, calzado y artículos personales, son los aparatos electrónicos los que tienden a registrar uno de los mayores aumentos en las ventas que se realizan durante estas fechas.

Pero más allá del atractivo de las promociones, existe una razón emocional y social: la televisión sigue siendo el centro de reunión familiar dentro del hogar.

Sobre esto, La Razón conversó con Ivette Gutiérrez, Head of Visual Display de Samsung México, quien explica que la pantalla conserva un rol que se ha mantenido por generaciones. “Creo que a lo largo de la vida, desde que existe, es algo que nos ha unido. Entonces sigue cumpliendo esa función y ahora, conforme la tecnología va avanzando, se va volviendo todavía más el host de todo, porque ya tenemos ahora esta época de la Inteligencia Artificial en donde nuestra pantalla, además de entretenernos y reunirnos como familia, podemos controlar todos nuestros dispositivos”, señala.

Sin embargo, elegir la pantalla adecuada durante el Buen Fin no siempre es sencillo. Entre acrónimos, modelos, resoluciones y tecnologías de color, es común que los consumidores se dejen llevar por el tamaño o por el descuento, sin tomar en cuenta aspectos clave que realmente influyen en su experiencia a largo plazo.

No sólo se trata de tamaño. Si bien el tamaño es un factor que muchas familias priorizan, la calidad de imagen debe ser el punto de partida. De acuerdo con Ivette Gutiérrez, la diferencia comienza en la tecnología del panel y en la forma en que la imagen se procesa.

Hoy, por ejemplo, las pantallas Samsung integran Inteligencia Artificial que analizan el contenido en tiempo real. Esto permite que una película grabada en Full HD se vea mejorada cuando la pantalla es 4K o incluso 8K.

LAS PANTALLAS Samsung integran IA.

LAS PANTALLAS Samsung integran IA. ı Foto: Especial

“Los ajustes para bajarle el contraste, el sonido, el brillo, todo esto ya se hace a través de la Inteligencia Artificial. Las televisiones Samsung ya lo hacen, leen a través de los sensores que tienen en las televisiones el ambiente en el que estás”, explicó al respecto.

EL TIP: PREVIAMENTE, verifica los precios y ofertas, además de checar la garantía de los productos en la tienda en la que los adquieras.

Este tipo de procesamiento no sólo mejora la nitidez, sino que también adapta la imagen al entorno. Por ejemplo, la pantalla puede detectar si la sala tiene mucha luz natural y equilibrar el contraste para mantener claridad sin opacar sombras.

Color real y durabilidad

Cuando se habla de color, no todas las pantallas ofrecen lo mismo. Ivette Gutiérrez subraya que Samsung emplea la tecnología Real Quantum Dot, que a diferencia de otras implementaciones en el mercado, utiliza puntos cuánticos. Esto garantiza 100 por ciento de fidelidad del color.

IVETTE GUTIÉRREZ, de Samsung México.

IVETTE GUTIÉRREZ, de Samsung México. ı Foto: Especial

“Estos puntos cuánticos son inorgánicos, por lo que hace que la calidad de imagen dure muchísimo más porque no se van deteriorando con el tiempo. La led azul nos garantiza el 100% de volumen de color que quiere decir que otras tecnologías que no tengan este led azul van a simular algunos colores”, aclara.

Seguridad digital. Hoy, la televisión no sólo reproduce contenido: también guarda datos personales y acceso a suscripciones. Con tantas plataformas de streaming, métodos de pago y cuentas familiares, la protección de la información se ha vuelto esencial.

Para esto, Samsung integra su sistema Samsung Knox en todas las gamas de televisores, incluso en los modelos de entrada. Se trata de la misma tecnología de seguridad utilizada en sus smartphones, que cifra y protege los datos del usuario contra posibles ataques, accesos no autorizados o robo digital.

Sustentabilidad. El consumidor actual busca más que sólo funciones. Muchas personas desean comprar productos alineados con sus valores y preocupaciones ambientales. Samsung ha avanzado en este sentido eliminando el cadmio, un material que históricamente ha sido contaminante en algunos componentes electrónicos.

“Un usuario que compra Samsung puede estar seguro que no vamos a tener este componente, por lo que vamos a respetar el ambiente en el que vivimos”, destaca al respecto.

Conectividad y ecosistema. Gracias a la plataforma SmartThings, el usuario puede ver, administrar y controlar dispositivos inteligentes directamente desde su televisión. La interfaz es intuitiva y puede configurarse desde un smartphone o desde la propia pantalla.

Esto facilita acciones cotidianas como: ver qué dispositivos están conectados, ajustar temperatura o iluminación, supervisar contenido en otras habitaciones e incluso configurar rutinas de hogar automatizadas.

Para quienes buscan una pantalla orientada al gaming, Samsung incluye el Gaming Hub, un menú especial con acceso directo a plataformas de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming. Esto significa que no se necesita consola: basta con un control compatible.

Además, algunas pantallas ofrecen tasas de refresco de 120Hz, 144Hz e incluso 165Hz, ideal para jugadores competitivos donde milisegundos hacen la diferencia.

“Te diría que casi con el 99% de los controles que existen en el mercado mexicano te puedes conectar a las pantallas Samsung”, explicó.

Valor real a largo plazo. Aunque las pantallas pueden funcionar durante muchos años, el promedio global indica que los usuarios cambian su TV cada siete años, más por evolución tecnológica que por desgaste. Samsung garantiza actualizaciones del sistema operativo Tizen por ese mismo periodo, lo que asegura vigencia en funciones y compatibilidad con nuevas apps.