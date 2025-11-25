Ejercicio, la clave para un envejecimiento activo y saludable

Bailar es una actividad que beneficia al cuerpo y a la mente.

Mantenerse activo en la vida adulta mayor es mucho más que una recomendación médica: es una de las herramientas más poderosas para conservar la independencia, la vitalidad y una buena calidad de vida.

A medida que pasan los años, el cuerpo experimenta cambios naturales, como la disminución de masa muscular, la pérdida de flexibilidad y un menor equilibrio, factores que pueden aumentar el riesgo de caídas o limitar las actividades cotidianas.

Realizar ejercicios ligeros ayuda a prevenir caídas o lesiones. ı Foto: Freepik

El Dato: La alimentación es importante; por ejemplo, el déficit de vitamina D puede incrementar el riesgo de demencia; además, dormir es importante.

El ejercicio regular se convierte en un aliado fundamental para contrarrestar estos efectos y promover un envejecimiento más saludable con el fin de vivir de manera plena.

Diversos estudios han demostrado que la actividad física en personas mayores no sólo fortalece el corazón y mejora la movilidad, sino que también tiene un impacto directo en el estado de ánimo, la memoria y la salud emocional.

Mantenerse en movimiento puede transformar la manera en que los adultos mayores enfrentan su día a día, brindándoles mayor energía, autonomía y confianza y seguridad en su propio cuerpo.

25 por ciento de la población en Latinoamérica tendrá más de 60

75.5 años es la esperanza de vida en México, según el Inegi

Los ejercicios recomendados para personas mayores a partir de los 60 años son los que están enfocados en la flexibilidad, la movilidad y el equilibrio, así como los que ayudan al corazón y la respiración.

Los movimientos cardiovasculares son una de las formas más efectivas de mantener el corazón fuerte y mejorar la capacidad respiratoria en los adultos mayores. Este tipo de actividad ayuda a incrementar la energía diaria, favorece una mejor circulación y contribuye a ma-ntener un peso saludable, aspectos esenciales para conservar la autonomía y el bienestar general.

Entre las opciones más recomendadas se encuentran las caminatas moderadas y el uso de bicicleta estática, que resultan ideales para quienes buscan movimiento sin impacto en las articulaciones. También se pueden realizar bailes suaves o subir y bajar escalones a ritmo lento.

Se recomienda dedicar 20 o 30 minutos de actividad. ı Foto: Freepik

El Tip: practicar tango mejora la salud cardiovascular de los adultos mayores y aumenta el equilibrio.

Se recomienda realizar ejercicio cardiovascular entre 20 y 30 minutos, de tres a cinco veces por semana, adaptando siempre la intensidad a las capacidades y condiciones de cada persona para evitar lesiones.

Para el equilibrio, algunos de los ejercicios que se pueden implementar porque reducen el riesgo de caídas y mejoram la estabilidad son pararse en un pie con un apoyo cercano o caminar en línea recta y repetirlo todos los días durante unos cinco o 10 minutos.

Los ejercicios de flexibilidad ayudan a mantener la movilidad y aliviar molestias comunes, como tensión en cuello, hombros y espalda. Actividades sencillas, como estiramientos suaves de brazos y piernas, movimientos, como círculos de tobillos y muñecas, y prácticas, por ejemplo, el yoga suave o el chair yoga, permiten mejorar el rango de movimiento y facilitar acciones cotidianas, desde agacharse hasta girar el torso. Se pueden hacer entre cinco y 15 minutos al día para contribuir a la agilidad del cuerpo.

Para realizar estos ejercicios se recomienda evitar movimientos bruscos, mantener la hidratación, usar zapatos con buen soporte y detenerse si hay dolor intenso, mareos o falta de aire. Estas rutinas, adaptadas a las capacidades de cada persona, ofrecen una manera efectiva de mantener la salud física.