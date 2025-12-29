Diseños de uñas para 2026 en tendencia

Conforme nos acercamos a la llegada del año nuevo, una de las preguntas principales entre las fans de la moda y la manicura es cómo llevar las uñas este 2026. Las tendencias avanzan con el tiempo y desde ya comienzan a perfilarse algunos estilos que podremos ver en los primeros meses del año.

Uñas para 2026

Hay que recordar que este año, es probable que en el primer trimestre, el color Pantone es Cloud Dancer, un blanco suave y natural elegido por su mensaje de calma y claridad. Por ello, podríamos encontrarnos con varias uñas claras con un estilo almendrado clásico.

Uñas para 2026 ı Foto: Especial

Se espera encontrarnos con el clásico francés, quizás mezclado con algunos detalles transparentes o con colores naturales para mantener la estética clean que sigue marcando las tendencias para dentro de un tiempo más.

Como alternativa, los metálicos siguen inn y puedes optar por una manicura muy top utilizando este color como una decoración encima de una base sencilla, para que destaquen las figuras que puedan formarse con relieve.

Uñas para 2026 ı Foto: Especial

Otro diseño que es popular entre las predicciones de uñas para el 2026 es el uso de estrellas. Hay que mencionar que ya las hemos visto anteriormente, pero este año hay más presencia en su uso gracias a que son figuras llamativas y que pueden adaptarse.

En esta ocasión, parece ser que lo mejor será llevar las uñas de manera desordenada en las uñas, destacando así una forma grande en las figuras para dar un estilo divertido al resultado final, incluso mezclando técnicas como un cat eye con un metálico.

Uñas para 2026 ı Foto: Especial

El efecto chrome sigue siendo uno de los más llamativos por la facilidad con la que pueden elevar un look y hacer que las manos luzcan de una manera especial, además de la posibilidad de utilizarlo con diferentes colores según la vibra que prefieras.

Uñas para 2026 ı Foto: Especial

Un diseño que ha cobrado relevancia recientemente y cada vez aparece más en tendencia es uno donde destaca el uso de un color mate u opaco para mezclarlo con piedritas que poner alrededor de la uña.

Este estilo seguro que lo seguiremos viendo en los próximos meses y destaca por dar una apariencia más rockera y de chica cool, si deseas dejar de lado los colores claros y la estética girly.

Uñas para 2026 ı Foto: Especial

Otra tendencia que no se va este 2026 en diseños de uñas es el uso de los polka dots. Es genial porque puedes realizar todo tipo de combinaciones en los colores y diseños que elijas, de acuerdo con qué tan cargada quieres que luzcan tus uñas, si prefieres algo sencillo o al contrario, quieres optar por algo un poco más sencillo pero con personalidad.