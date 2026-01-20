El fitness abraza la tecnología y la salud emocional el 2026

Cada año el mundo del fitness se transforma rápidamente con nuevas tendencias que no sólo buscan mejorar el rendimiento físico, sino también cultivar el bienestar mental, emocional y social. La tecnología sigue ganando terreno e introduciéndose más como herramienta de apoyo para las rutinas de algunos ejercicios.

El American Collage of Sports publicó un estudio llamado “Tendencias mundiales de fitness del ACSM 2026”, en el cual señala cuáles son las nuevas orientaciones del ejercicio para este año.

Rutinas de baile ayudan a mejorar la condición fisica. ı Foto: Freepik

La principal tendencia es la tecnología portátil, la cual, desde 2016, se ha mantenido como la favorita, lo que refleja su amplio atractivo.

El Tip: Las apps también pueden ayudarte a encontrar centros deportivos y conectarte con grupos acorde a tus necesidades.

La tecnología portátil, según el estudio, incluye el uso de rastreadores de actividad física, relojes inteligentes, monitores de ritmo cardiaco y dispositivos GPS que recopilan datos de salud en tiempo real.

Las métricas comunes que se resitúan son ritmo cardiaco, pasos, velocidad y distancia.

El gimnasio aplicado con rutinas mejoran la masa muscular. ı Foto: Freepik

Asimismo, existen los biosensores, los cuales ya son más avanzados y que recopilan datos más específicos como caídas o choques, ritmo cardiaco, presión arterial, glucosa en sangre y temperatura de la piel.

Estas herramientas pueden respaldar el cambio de comportamiento a través de retroalimentación, establecimiento de objetivos, entrenamiento, planes de entrenamiento e integración con otras plataformas y aplicaciones. Además, ayudan con el autocontrol, mejoran el entrenamiento individual y a consolidar hábitos saludables a largo plazo.

El Dato: Consulta las aplicaciones que pueden ser un complemento para tus rutinas. También depende tus condiciones físicas, el plazo y el objetivo al que quieras llegar.

Otra de las tendencias son los programas de ejercicio para adultos mayores, ya que según el informe los adultos mayores de 65 años ahora visitan gimnasios y estudios de actividad física con más frecuencia.

Natación es una de las mejores disciplinas para mejorar tu respiración. ı Foto: Freepik

Este tipo de entrenamiento se enfoca en cambios físicos asociados con el envejecimiento, por lo que se incluyen rutinas para la resistencia y para preservar la fuerza, así como ejercicios de equilibrio y movilidad para reducir el riesgo de caídas y actividad cardiovascular de bajo impacto para apoyar la salud del corazón.

Las apps móviles de ejercicio ocupan el cuarto puesto en las tendencias de fitness de 2026, si bien tuvieron su boom durante la pandemia, éstas siguen teniendo demanda, porque ofrecen entrenamientos programados, transmitidos en vivo o grabados, lo que da a los usuarios comodidad y flexibilidad para ejercitarse en cualquier momento y lugar.

Una de las principales razones por las que la gente hace ejercicio es porque buscan mantener su salud mental, pues se ha demostrado que hacer ejercicio mejora el estado de ánimo, la resiliencia al estrés y la imagen corporal.

Los estiramientos son ideales para eliminar dolores de espalda. ı Foto: Freepik

“El entrenamiento de resistencia reduce los síntomas depresivos, mientras que los formatos de baja intensidad basados en la atención plena, como el yoga, pueden ofrecer un valor adicional para la reducción del estrés y el bienestar emocional”, señala el estudio del American Collage of Sports.

El ejercicio tiene muchos beneficios, pero pasando enero muchos abandonan sus propósitos de bajar de peso y mantener una vida saludable, para que eso no suceda se recomienda, practicar una actividad que se disfrute puede ser caminar, bailar, nadar, no todo es el gimnasio. También se deben poner metas alcanzables y comenzar con 2 o 3 sesiones semanales y aumenta poco a poco la constancia y la intensidad. Finalmente, celebrar los pequeños avances ayudará mucho a mantener la motivación.