Cuidado regenerativo: la nueva era del skincare

El cuidado de la piel ha dejado atrás el discurso centrado en “combatir la edad” para abrir paso a una visión más integral, enfocada en la regeneración, la salud y el bienestar. Bajo esta nueva perspectiva, las rutinas de skincare ya no buscan borrar el paso del tiempo, sino acompañar a la piel en cada etapa de la vida.

“Creemos que dejar de pensar en ‘corregir el paso del tiempo’, y dar paso a honrar la piel en cada una de sus temporadas es una forma mucho más saludable de acompañar a las personas”, señala Claudia Sandoval, CEO de Seasons love your skin.

La tendencia del llamado “well aging” -concepto opuesto al antiedad que aboga por envejecer bien- se ha convertido en una de las más relevantes dentro de la industria de la belleza. A diferencia de los tratamientos enfocados únicamente en tensar o disimular arrugas, este enfoque busca trabajar desde el interior de la piel, favoreciendo su capacidad natural de reparación y regeneración.

“En el pasado era muy común hablar de ‘borrar arrugas’, ahora el enfoque es distinto: ¿cómo acompañamos cambios de fondo? Desarrollando fórmulas que unen ciencia con ingredientes naturales para estimular el colágeno, los fibroblastos, regenerar nuestra barrera cutánea y así, día a día trabajar en un ‘well aging’”, explica Claudia Sandoval.

El cuidado regenerativo se basa precisamente en utilizar fórmulas o productos que potencien las funciones naturales de la piel, es decir, que estos activos ayudan a reparar, renovar y regenerarse.

La especialista destaca que el interés por este tipo de tratamientos suele surgir en personas que ya han probado distintos productos o tendencias virales sin obtener resultados duraderos. “Son aquellos que pasaron a entender que una rutina completa transforma, que la constancia y persistencia da resultados y sobre todo que comienza a despertar en la conciencia de trabajar con activos que regeneren, no sólo que tensen la piel”, dice.

Entre los ingredientes más utilizados dentro de esta corriente destacan el ácido hialurónico, la coenzima Q10, antioxidantes y péptidos. El ácido hialurónico “se ha vuelto la base de todo”, gracias a su capacidad de hidratar y mejorar la apariencia de la piel. Mientras que la coenzima Q10 favorece la regeneración celular y ayuda a combatir los radicales libres.

Claudia Sandoval, CEO de Seasons love your skin ı Foto: Especial

Los péptidos, por su parte, menciona Sandoval, apoyan la producción de colágeno, aportando firmeza y elasticidad. A esto se suman antioxidantes como la vitamina C y la niacinamida, ingredientes que ayudan a proteger la piel y reducir signos de envejecimiento.

Además, tecnologías más recientes como el PDRN con exosomas comienzan a ganar terreno en tratamientos de cabina, debido a su capacidad para estimular fibroblastos, mejorar procesos de cicatrización y disminuir inflamación cutánea.

Aunque muchas personas buscan resultados inmediatos, Claudia Sandoval aclara que la regeneración de la piel requiere tiempo y constancia. “Hay que entender que la piel no cambia de un día para otro, si no se renueva por ciclos los cuales por lo general parten de periodos de 28 a 45 días dependiendo la formulación y los tipos de tratamiento”, comenta.

Sobre la edad ideal para comenzar una rutina regenerativa, la CEO de Seasons love your skin indica que no existe una regla estricta. “Todo depende del momento biológico y de los hábitos de cada consumidor”, aunque reconoce que gran especializada recomienda iniciar alrededor de los 25 años.

Hábitos, una de las claves para mantener la piel sana

Más allá de los productos, la clave para mantener una piel saludable también está en los hábitos cotidianos. El uso de protector solar indispensable, especialmente en un país como México donde la radiación solar es elevada durante todo el año. “Entre el 70 y 80 por ciento del envejecimiento proviene de una alta exposición a los rayos del Sol”, advierte la especialista

La constancia en las rutinas de skincare, mantener una buena hidratación y consumir alimentos ricos en antioxidantes y grasas saludables son otros factores esenciales para favorecer una piel más resistente, luminosa y saludable a largo plazo.

¿Qué debe tener una rutina de Skincare enfocada en regeneración de la piel?

Para tener resultados efectivos, en la piel se recomienda tener constancia y tener rutinas basadas en solo 4 pasos diarios, lo cual produce una respuesta de la piel a través de la fórmula de repetición. Seasons Love your skin diseña rutinas pensadas en pieles latinas para prevenir hiperpigmentación, mantener el tono uniforme y proteger la piel en contextos de alta exposición solar.

Lo que debe tener tu rutina de cuidado de la piel son productos de:

Un dermolimpiador que nutra

un suero facial para regeneración de la piel que higrate y mejore la textura

Una crema Well-Aging con fórmula regenerativa que ayuda a mejorar la firmeza, suavizar líneas de expresión y devolver luminosidad

Protector solar, esencial para cualquier edad para prevenir el foto envejecimiento