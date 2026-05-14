¿Te vas a pintar el cabello? Checa estas recomendaciones para conseguir el mejor look

La experiencia de cambiar el color del cabello va mucho más allá de lo estético, ya que una transformación en el pelo te da más seguridad y te empodera.

Cambiar tu look también conecta con cómo te sientes y con lo que quieres expresar. Porque al final, no se trata solo de cómo te ves, sino de cómo te sientes contigo misma y hasta te motiva para que empieces a probar cosas nuevas.

¿Qué tinte escoger para ese cambio de color en el cabello?

Escoger un color de cabello no solo depende de “qué tono está bonito”, sino de cómo se verá con tu piel, tu estilo, el mantenimiento que requiere y hasta cómo te hace sentir.

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Pintarte el cabello te da seguridad y hasta te llama a atreverte a nuevas oportunidades ı Foto: Gemini

Algunas cosas clave que debes tomar en cuenta:

Lo importante es qué subtono tienes, es decir, si eres cálido, entonces te van mejor los tonos: miel, caramelo, cobrizos, chocolates cálidos.

Para los subtonos fríos favorecen los tintes cenizos, negros fríos, borgoña, rubios beige. Y finalmente para los subtonos neutros pueden jugar con ambos estilos.

El truco para saber es que si el dorado te favorece más que la plata, probablemente eres cálida. Si la plata te queda mejor, probablemente eres fría.

Otra de las preocupaciones es ¿Qué tinte usar?, existen varias opciones, por ejemplo, Wella, la cual lleva más de 140 años en la industria, cuenta con: Koleston, intenso, seguro, el que lo cambia todo; Koleston Deluxe, sin amoniaco, enfocado en cuidar el cabello mientras transforma el color; y Soft Color, más natural, vegano, ideal si quieres empezar sin miedo o si tu cabello ya está: reseco, con frizz o sensible te conveniente es evitar procesos muy agresivos.

El color no es sólo color, es emoción, es decisión y una forma de expresarte. La coloración se ha convertido en un símbolo de cambio, seguridad y autenticidad.

“Con El Poder del Color, buscamos inspirar a más personas a atreverse a cambiar, a su manera y en sus propios términos”, dijo Acelia Landa, Marketing Director Mexico & LATAM en Wella Company.