Cuatro escapadas irresistibles para el 14 de febrero

Febrero llega con su luz más suave y ese aire que parece susurrar promesas. El calendario marca una fecha, pero lo que realmente importa es el instante compartido: la mano que se aprieta antes del despegue en un viaje en globo en Arcos del Sitio, la risa que se escapa frente a la fogata del cine camping en Teotihuacán, el atardecer que se funde sobre el Valle de Bravo, o el brindis sofisticado entre visuales envolventes en Encanto Fuego & Mar.

El Tip: NO OLVIDES llevar ropa abrigadora para el viaje en globo y las actividades al aire libre, ya que seguimos en temporada invernal.

Cuatro escenarios distintos, una misma intención: convertir el 14 de febrero en una experiencia que trascienda el regalo y se transforme en recuerdo. Para quienes buscan romance con carácter, estas escapadas combinan aventura, naturaleza, gastronomía y emoción en dosis perfectas.

VUELO EN GLOBO. Si la adrenalina suave de las alturas seduce, el paquete especial de San Valentín en Globo, en Tepotzotlán, es una de las propuestas más completas cerca de la ciudad. La experiencia contempla noche de hospedaje —desde 3,500 pesos en hostal, 4,500 en suite y 4,800 en master suite—, masaje relajante, té aromático, cata, cena y taller de pan artesanal.

La noche se ilumina con cantoyas para pedir deseos y una lunada con bombones; al amanecer, la elevación en globo aerostático regala una postal inolvidable sobre los imponentes arcos. El recorrido guiado y la visita a viveros complementan el itinerario. Para quienes desean un detalle extra, la decoración con pétalos y una botella frutal añade el toque íntimo.

Es una vivencia integral que invita a desconectarse del ruido cotidiano y reconectar en las alturas.

El Dato: promociones y descuentos ofrecen algunos lugares, si reservas a través de sus redes sociales y páginas oficiales antes del 14 de febrero.

CINE CAMPING. Otra alternativa que mezcla simbolismo y naturaleza es el cine camping en Teotihuacán. Por 799 pesos por persona, la velada incluye espacio para acampar, música en vivo, proyección romántica, karaoke, fogata y ritual ancestral en pareja. La cena de cuatro tiempos se disfruta bajo el cielo abierto, acompañada por saxofonista y espectáculo de fuego. Al amanecer, los globos aerostáticos colorean el horizonte en un despertar mágico que culmina con tour por la zona arqueológica y fotografía con fondo temático. Es un plan accesible, diferente y cargado de misticismo.

VALLE DE BRAVO. Para quienes prefieren carretera y paisajes de agua, Valle de Bravo ofrece un refugio perfecto. A poco más de dos horas de la capital, el lago de Avándaro y los bosques de pino crean un escenario ideal. Hoteles boutique en Avándaro y el centro suelen lanzar paquetes especiales que incluyen hospedaje con vista al lago, desayuno, decoración romántica y, en algunos casos, paseo en lancha privada o cabalgata al atardecer. Chimeneas encendidas, terrazas con jacuzzi y cenas de autor frente al espejo de agua convierten la escapada en un retiro íntimo sin complicaciones: sólo tomar la carretera y dejar que el paisaje marque el ritmo.

COCINA DE ENCANTO. En la ciudad, la apuesta sofisticada es Encanto Fuego & Mar, en Polanco. Más que una cena, propone un viaje sensorial con menú inspirado en Italia: peras al vino tinto como entrada, ravioli de bolognesa o risotto de betabel con pork belly como plato fuerte, y postres como “Suspiro” con vino espumoso y chocolate.

La mixología creativa y la botella de Moët elevan el brindis. Su sello distintivo son las proyecciones 360° y 12 pantallas que transforman el espacio en escenarios románticos. Conforme avanza la noche, el DJ residente imprime un ritmo vibrante que convierte la sobremesa en celebración.

