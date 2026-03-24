Jalisco, sede de la Guía Michelin; el estado como un referente cultural y turístico

La industria gastronómica y turística en México atraviesa un momento sin precedentes, impulsada por un torrente de talento, creatividad y una capacidad inagotable de diseñar experiencias de clase mundial. En este contexto, Jalisco se posiciona como un punto estratégico de análisis al haber sido seleccionado para albergar la sede oficial de la ceremonia de la Guía Michelin México 2026 el próximo 20 de mayo.

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente de CANIRAC, destacó que México vive un momento particularmente relevante en la consolidación de su imagen internacional. Para Alarcón, nuestra industria no sólo es una expresión cultural profundamente arraigada, sino una de las actividades con mayor capacidad de generar valor y desarrollo. “Los restaurantes son, en muchos casos, el primer contacto que tiene un visitante con la identidad de cada destino; ahí es donde se construye la percepción”, señaló.

La gastronomía de Jalisco, caracterizada por platillos de fuerte identidad como la birria o las carnes en su jugo, entra ahora en un esquema de competencia formal frente a propuestas contemporáneas. Esta dualidad obliga a chefs y productores locales a una evolución constante para cumplir con los estándares de la Guía, que evalúa desde la técnica hasta la consistencia de los ingredientes.

Carne en su Jugo estilo Jalisco ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Sobre este auge, la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, subrayó la preparación de la entidad para los desafíos globales. “Decidimos compartir con Michelin lo que le decimos a los miles de eventos que llegan al estado: tenemos infraestructura de primer mundo, los aeropuertos mejor conectados y la oferta hotelera más grande del país”, compartió la funcionaria con La Razón de México.

El alcance de esta designación se integra a un calendario sin precedentes. Este 2026 será recordado como el año en que el estado también albergará la Copa Mundial de la FIFA y la primera edición continental de ITB Americas.

Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch ı Foto: Especial

Para la titular de turismo, recibir la Guía Michelin es una oportunidad doble: celebrar la gastronomía mexicana y demostrar a los aliados del sector los ingredientes endémicos que ofrece la región. La gala oficial, donde se entregarán las codiciadas Estrellas Michelin, distintivos Bib Gourmand y Estrellas Verdes, marca una expansión estratégica que también abraza a Puebla y Yucatán.

La Guía abre la puerta para que cenadurías de barrio y taquerías reciban el reconocimiento Bib Gourmand por su excelente relación calidad-precio, mientras que la Estrella Verde premiará a los establecimientos con prácticas eco-responsables.

Con una afluencia anual que ya supera los 34 millones de visitantes, Jalisco apuesta por estos eventos de talla global para potenciar su crecimiento. “Están todos más que invitados a disfrutar de Jalisco; de nuestra capital, Guadalajara; de nuestro gran destino de playa, Puerto Vallarta; con gastronomía, cultura y toda la esencia del estado”, concluyó Fridman Hirsch.