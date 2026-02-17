Tendencias con elegancia y guiños históricos

La Semana de la Moda de Nueva York 2026, una de las más esperadas en la industria llevó a cabo su edición de la temporada otoño-invierno 2026 en la que se presentaron más de 60 desfiles con las propuestas de ropa de reconocidas firmas, desde iconos establecidos hasta talentos emergentes, como Proenza Schouler, Marc Jacobs, Michael Kors, Carolina Herrera, Tory Burch, Ralph Lauren y Coach.

La agenda arrancó con fuerza con desfiles de casas como Proenza Schouler, donde Rachel Scott introdujo su primera colección como directora creativa de la marca. La propuesta presentó piezas sobrias para mujeres activas y dinámicas, en la que además retomó algunas de la raíces originales de la casa de moda, por ejemplo, se incluyeron ojales en los abrigos, se retomó el calzado anterior de la firma pero con una actualización al incluir un tacón de suela afelpada con cordones de cuero con tira. Asimismo retomó el bolso PS1 con nuevas propuestas para darle una nueva perspectiva.

El Dato: Carolina Herrera regresó a las pasarelas de Nueva York tras su presentación especial en Madrid, y marcas como Public School y Derek Lam volvieron al calendario oficial.

Entre las piezas que destacaron son chamarras acampanadas con cuello embudo; vestidos plisados, también se apreciaron los abrigos de cachemira hasta el tobillo con cuello dandi, así como estampados llamativos que le dan un toque de color a una colección enfocada a los tonos neutros y elegantes.

Otro de los desfiles más esperados era el de Ralph Lauren con una colección que combina lo arriesgado de la rebeldía con la elegancia del renacimiento francés.

La paleta de colores está enfocada a los tonos tierra con dos tipos de siluetas: una ceñida al cuerpo con elementos voluminosos como mangas abullonadas y cuellos altos combinados con chalecos ajustados: otra es la tipo oversize con abrigos de gran tamaño estilo faux fur.

El Tip: SE ESTIMA que la NYFW 2026 en su conjunto atrajo a más de 230,000 personas a la ciudad de Nueva York a través de sus diversos eventos públicos e íntimos.

La colección se complementó con accesorios como boinas, botas altas, así como cinturones gruesos que recuerdan a los piratas.

También destacaron las prendas en tonos metálicos las cuales moldeaban al torso, esto para dar un guiño a las armaduras que usaban los soldados durante los siglos XIV al XVII.

Carolina Herrera es una de las firmas clásicas en Nueva York reconocida por su sofisticación en sus diseños. En esta ocasión el director creativo Wes Gordon enalteció las tradiciones de la casa de moda enalteciendo aún más la feminidad, pues en las prendas destacan prendas con estampados florales, el característico color rojo de la firma, los zapatos de tacón kitten, las siluetas hiperfemeninas y por supuesto que el animal print apareció como uno de los protagonistas de la propuesta. La cantante Majo Aguilar fue una de las invitadas especiales de la pasarela.

15 nuevas marcas incluyo el calendario

Michael Kors celebró 45 años en la industria con un espectacular desfile en el que combinó el glamour con la cotidianidad de Nueva York. Las prendas que destacaron son los abrigos envolventes, trajes relajados, capas de cashmere, así como piezas con plumas y lentejuelas. La paleta de colores fue neutra con tonos negro, blanco, gris y beige, sin embargo, el toque llamativo se manifestó en las prendas en color vino.