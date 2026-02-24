Smart casual, nuevo estilo para esta primavera

La primavera 2026 no sólo trae temperaturas más cálidas, sino que también redefine la manera en que el hombre entiende la elegancia. Mientras que el sol comienza a sobreponerse a las nubes, resurgen las prendas frescas y relajadas que ofrecen estructura, sin dejar de lado la comodidad. Cortes relajados, pantalones ligeros y polos clásicos redefinen el estilo y ofrecen adaptabilidad.

El smart casual se consolida como el código de vestimenta que equilibra la elegancia sofisticada con la comodidad informal, creando un estilo pulido que se convierte en la tendencia confiable para primavera-verano e ideal para volverse tu aliado en eventos o para las vacaciones de Semana Santa.

El Dato: Para completar tu outfit puedes usar lentes de sol atemporales, relojes clásicos, cinturones minimalistas, pulseras o calcetines lisos.

Hay varios aspectos a tomar en cuenta cuando llega el momento de crear un atuendo smart casual. La idea es combinar lo informal con lo formal, pero sin excederse en los elementos casuales; asimismo, es importante evitar las piezas de mala calidad o elementos que sean demasiado exagerados.

Para esta temporada elige chamarras más ligeras. ı Foto: Original Penguin, @imdanielsimmons, @dannylomass y Freepik.

Ahora, te compartimos elementos clave que debes tomar en cuenta para elevar tu estilo al siguiente nivel durante esta temporada de calor.

TELAS ADECUADAS. Para un estilo smart casual primaveral, el uso de materiales como lino, algodón y tejidos de punto fino será tu mejor aliado. La clave es elegir telas transpirables sin sacrificar estructura, especialmente en jornadas largas bajo el sol. Ya sea que estés en la ciudad, la playa, el bosque o un parque, mantendrás una sensación de frescura.

El Tip: Se recomienda el uso de un calzado limpio y minimalista. Desde sneakers blancos, loafers o mocasines ligeros para elevar el outfit sin crear rigidez.

COLORES CLÁSICOS. Sobre los tonos que puedes llevar, la temporada de primavera se rige por tonos pasteles y brillantes como un amarillo, beige o café claro; sin embargo, la versatilidad de la tendencia también abre la oportunidad de encontrar prendas color azul marino, borgoña, grises o verde militar. Es válido jugar con todos estos colores, al ser una de las estaciones donde hay más oportunidad de llevar cualquiera de ellos, doblando un poco las reglas.

Las camisas de algodón y tejidas son una alternativa fresca. ı Foto: Original Penguin, @imdanielsimmons, @dannylomass y Freepik.

LA POLO DE LA TEMPORADA. Junto con el smart casual, un indispensable en tu clóset debe ser una buena playera polo. Se vale que elijas diferentes colores e incluso que te vayas por una con un estampado elegante, pero es importante cuidar algunos aspectos técnicos para que se convierta en la pieza central de varios looks.

En primer lugar, la costura del hombro debe caer en donde termina el hombro y no más abajo; las mangas deben abrazar el brazo sin apretarlo a la mitad del bíceps; el largo debe cubrir el cinturón sin llegar a media pierna y no debe ser ni muy ajustada ni muy holgada para marcar la silueta con distinción.

Elige pantalones de tonos claros y que no sean entallados. ı Foto: Original Penguin, @imdanielsimmons, @dannylomass y Freepik.

PANTALONES CON ESTRUCTURA. Es la base de todo atuendo. Por ello, el corte ideal de la temporada es recto o ligeramente amplio, por lo que debes evitar a toda costa aquellos skinny jeans que se ciñen demasiado a la pierna. La tela debe permitir movimiento y ser transpirable para los días cálidos y escapadas al aire libre. Evita aquellos demasiado ajustados o con tiros bajos y dobladillos exagerados y busca en su lugar líneas limpias.

CHAMARRAS. Sabemos que en primavera puede haber cambios de temperatura a lo largo del día. Por ello, raras veces sobra una buena chamarra, y para primavera, hay varias opciones de qué ponerte para las lluvias o por el viento. Puedes optar por una bomber jacket sin parches o gráficos demasiado llamativos o chamarras delgadas, pero bien estructuradas, de cierre con cuellos camiseros. También es recomendable llevar sobreca-misas de telas ligeras.

Procura balancear las prendas si usas estampados. ı Foto: Original Penguin, @imdanielsimmons, @dannylomass y Freepik.

¿ESTAMPADOS, SÍ O NO? Como mencionamos anteriormente, sí puedes ponerte alguna playera, polo u otro accesorio con estampados, pero en el caso de hacerlo, debes evitar que sea uno exagerado o que mezcle demasiados elementos, ya que no puedes dejar de lado el balance. En ese sentido, si llevas una playera con un estampado llamativo, es recomendable que el resto de tus prendas sean neutras y tengan un poco más de estructura.

En la temporada primaveral, el smart casual no es una fórmula rígida, sino un código flexible que permite adaptarse a distintos escenarios sin perder identidad. La clave está en elegir piezas bien construidas, equilibrar proporciones y apostar por la comodidad con intención.