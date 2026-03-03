Síntomas tempranos de pérdida auditiva que solemos ignorar

Al hacer llamadas, un indició de pérdida auditiva es escuchar con dificultad.

Cada día escuchamos cientos de sonidos: la alarma del celular, el tránsito de la ciudad, una nota de voz, la serie que dejamos de fondo mientras hacemos otra cosa. Oír parece tan automático que rara vez pensamos en ello, hasta que algo cambia y éstos empiezan a ser menos perceptibles, lo que indicaría una pérdida de la capacidad auditiva. Para hacer conciencia sobre la detección temprana de este padecimiento, cada 3 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Audición.

Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de promover la detección temprana y brindar la atención médica a las personas con esta condición.

Usa audífonos a un volumen moderado y sólo por una hora. ı Foto: Freepik

El Dato: ENTRE las enfermedades que pueden afectar el sentido del oído están la hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades infecciosas virales como el sarampión.

La pérdida auditiva no suele aparecer de un día para otro, puede desarrollarse lentamente a lo largo del tiempo y puede ser difícil de percibir, ya que es progresiva y, en muchos casos, fácil de justificar.

Hay algunas situaciones puntuales que pueden ser señales silenciosas que están advirtiendo sobre la pérdida auditiva y que no deben dejarse pasar.

Utiliza tampones en lugares donde haya mucho ruido. ı Foto: Freepik

De acuerdo con los especialistas, una de las principales señales de alerta a las que se les debe poner atención es la dificultad para escuchar conversaciones en entornos ruidosos, como ocurre en restaurantes o reuniones familiares, donde el sonido de fondo compite con las voces. Quienes comienzan a experimentar pérdida auditiva suelen tener dificultades para diferenciar palabras específicas entre el bullicio, lo que no sólo complica la conversación, sino que también puede generar frustración y una creciente sensación de aislamiento social. Además de incomodidad.

El Tip: SE PREVÉ que en 2050 una de cada 10 personas sufrirá pérdida de audición discapacitante, según la OMS.

Otro indicio temprano de pérdida auditiva es tener la necesidad de subir un poco más el volumen de la televisión, la radio u otros dispositivos de audio para seguir una conversación o un programa.

Presta atención al zumbido de los oídos y acude al médico. ı Foto: Freepik

Asimismo, un indicativo de pérdida temprana del oído es la dificultad para escuchar en conversaciones telefónicas, ya que éstas comprimen el sonido y reducen el rango de frecuencias, especialmente las más agudas, donde se encuentran sonidos como la “s”, “f” o “t”, los cuales suelen ser los primeros en afectarse en una pérdida auditiva leve. Si esas consonantes no se perciben con claridad, entender palabras completas se vuelve más difícil.

También es importante prestar atención al zumbido de los oídos, conocido como tinnitus, ya que suele ser el resultado de la exposición a ruidos fuertes, aunque también lo pueden causar las infecciones de oído y sinusitis, la acumulación de cerumen. Si aparece el zumbido y es persistente, dura más de unos días o se acompaña de dificultad para escuchar, sensación de oído tapado o mareo, es recomendable realizar una evaluación auditiva.

Si no puedes escuchar una conversación, acude con un especialista. ı Foto: Freepik

Para evitar el desarrollo de un padecimiento, se deben tomar en cuenta acciones preventivas como utilizar tapones para los oídos en cualquier lugar con volumen alto. Si se usan audífonos hacerlo a un volumen moderado y que no sea más de una hora al día.

Al limpiar el oído, evitar el uso de cotonetes, ya que se corre el riesgo de dañar el tímpano. Así como secar los oídos con una toalla después de bañarse. El exceso de humedad puede favorecer la aparición de bacterias que pueden atacar el canal auditivo.