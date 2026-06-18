Crédito Interceramic: la alternativa para remodelar tu hogar sin esperar

Remodela tu casa sin quedarte sin dinero con Interceramic

Renovar los espacios del hogar ya no tiene que ser un proyecto que se posponga por falta de liquidez. Tu remodelación soñada se puede hacer realidad de manera práctica y flexible, pues Interceramic cuenta con soluciones accesibles de financiamiento.

Actualmente, la mejora del hogar se han convertido en una prioridad para muchas familias mexicanas, que buscan invertir en espacios más funcionales, cómodos y con diseños que reflejen su estilo de vida. Sin embargo, el presupuesto suele ser uno de los principales factores que retrasan estas decisiones.

Ya sea para renovar tus pisos, baños, cocinas o complementar un proyecto integral, existen varias opciones de financiamiento diseñadas para facilitar la adquisición de productos de alta calidad y permitir que más personas puedan llevar a cabo sus proyectos sin descapitalizarse.

Una de las alternativas es el crédito Interceramic para quienes buscan transformar sus espacios sin tener que realizar un desembolso total al momento de la compra con un trámite rápido en tan solo 5 minutos.

¿En qué consiste el crédito Interceramic?

Este crédito es muy sencillo y se tramita fácilmente, pues te permite financiamiento de 24 meses o 48 quincenas.

Solo necesitas 4 requisitos que son: tener historial crediticio; ser mayor de edad; tener correo electrónico y teléfono personal y una identificación vigente.

Con estas opciones de financiamiento diseñadas para facilitar la adquisición de productos de alta calidad y permitir que puedas llevar a cabo tus proyectos sin descapitalizarse, Interceramic también brinda asesoría personalizada para ayudarte a encontrar la alternativa que mejor se adapte a tus necesidades.

“En Interceramic buscamos acompañar a nuestros clientes en cada etapa de sus proyectos, ofreciendo no sólo productos de calidad, sino también opciones que les permitan hacer realidad la remodelación que imaginan”, señala la empresa.

Si quieres conocer las opciones de financiamiento disponibles pueden acudir a cualquiera de las tiendas Interceramic de Ciudad de México y Área Metropolitana, donde recibirán asesoría personalizada para iniciar su proyecto.