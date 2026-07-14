Perros, una compañía que deja huella

La presencia de un perrito en casa significa más que tener una mascota, pues los canes ahora ocupan un lugar importante en la familia y compartir juntos también puede convertirse en un incentivo para transformar la vida de sus humanos.

El Dato: Existe el Parque Canino Gandhi, en Polanco, para que tu mascota lleve a cabo actividades o conviva con otros perritos.

El Día del Perro se celebra cada tercer domingo de julio en México desde el 2012 para reconocer y agradecer los momentos de compañía de los peluditos de cuatro patas. En esta fecha se resalta cómo pueden ayudar a adoptar hábitos más saludables, desde salir a caminar diariamente hasta dedicar más tiempo a actividades al aire libre.

Diversos estudios han encontrado que los dueños de perros tienden a realizar más actividad física que quienes no tienen uno, ya que los paseos diarios ayudan a reducir el sedentarismo y facilitan el cumplimiento de las recomendaciones de ejercicio moderado.

El Tip: Podrás celebrar el Día del Perro con tu mascota el 19 de julio en el Fan Fest Perruno, en Woodftop Condesa, Aguascalientes 158, segundo piso, de 12:00 a 19:00 horas.

El ejercicio que se realiza al pasear a los canes ayuda a disminuir la posibilidad de sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes, de acuerdo con datos de los Servicios de Salud Mental de la Secretaría de Salud de México. Además, estas salidas representan una oportunidad para desconectarse de la rutina y fortalecer el vínculo con la mascota.

puedes salir en bici con tu mascota. ı Foto: Diana Prieto, Ericka de la Luz,Pexels y magnific.com

Convivir con un perrito también puede convertirse en una invitación para conectar con la naturaleza, ya que los paseos diarios motivan a muchas personas a visitar con mayor frecuencia parques, senderos, playas o áreas verdes. La exposición regular a estos espacios puede contribuir a disminuir el agotamiento mental, favorecer la concentración y estimular un mayor vínculo con el medioambiente, por ejemplo.

Los paseos benefician a ambos. ı Foto: Diana Prieto, Ericka de la Luz,Pexels y magnific.com

Otro de los beneficios de tener un perrito es que acariciarlo disminuye el estrés y reduce la ansiedad, ya que estar en contacto con él aumenta los niveles de oxitocina, la hormona de la felicidad, y disminuye los de cortisol, una hormona relacionada con el estrés.

Vayan a lugares pet friendly. ı Foto: Diana Prieto, Ericka de la Luz,Pexels y magnific.com

Pero las ventajas no terminan ahí. Pasear con un perro también puede propiciar nuevas interacciones sociales, ya sea con vecinos, otros dueños de mascotas o personas que frecuentan parques y espacios públicos.

En la infancia, la convivencia con un perro también puede aportar beneficios importantes para el desarrollo integral. El cuidado de una mascota fomenta valores como la responsabilidad, la empatía y el respeto por los seres vivos, ya que los niños aprenden, de acuerdo con su edad, a participar en tareas como alimentarla, pasearla o atender sus necesidades más básicas.

Descubran nuevos recorridos. ı Foto: Diana Prieto, Ericka de la Luz,Pexels y magnific.com

Los perros también pueden desempeñar un papel importante durante procesos de duelo o momentos de pérdida. Su compañía constante, las rutinas que implican sus cuidados y el afecto incondicional que brindan pueden ofrecer una sensación de estabilidad en etapas emocionalmente difíciles.

Aunque los peluditos de cuatro patas no sustituyen el apoyo profesional ni el acompañamiento de familiares y amigos, su presencia puede ayudar a aliviar la sensación de soledad y motivar a las personas a mantener hábitos cotidianos, como salir a caminar o permanecer activas, aspectos que contribuyen al bienestar emocional durante el proceso de adaptación a una pérdida.