Industria alimentaria en CDMX con innovación agroalimentaria, tecnología y sostenibilidad

Frente a los crecientes desafíos económicos y climáticos que amenazan la producción global de alimentos, la Ciudad de México albergó la quinta edición del Ftalks Food Summit México 2026, un foro donde la ciencia y la tecnología se alinearon para trazar el futuro del plato de los consumidores.

Existen iniciativas que van desde el desarrollo de proteínas alternativas y empaques reciclables, hasta la implementación de inteligencia artificial y sensores de precisión en los cultivos. El evento, organizado por KM ZERO Food Innovation Hub, congregó a firmas globales, investigadoras y startups emergentes para debatir sobre la urgente transición hacia cadenas de suministro más eficientes y de bajo impacto ambiental.

Gemma Sacristán, Socia Líder, sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte Spanish-Latam, dijo a La Razón que la sostenibilidad está en el ADN de la industria en general y en el sector alimentario en particular; “Hay un tema que está afectando a la industria que tiene que ver con el cambio climático; claramente está afectando a la producción agropecuaria en todo el mundo y en especial en México, en algunos cultivos que son fundamentales para la seguridad alimentaria del país”.

El Cambio Climático está afectando los cultivos básicos, como el maíz, el frijol o el café, los cuales se ven muy afectados por las sequías y los eventos extremos Gemma Sacristán



Esta problemática ha reducido las cosechas y elevado la vulnerabilidad del campo, incrementando al mismo tiempo la presión sobre las emisiones que genera el sector. Sin embargo, la inteligencia artificial juega un papel fundamental para escalar soluciones mediante el análisis predictivo. La IA permite probar innovaciones rápidamente para llevarlas a gran escala como un catalizador frente a estos retos, aunque sin olvidar que representa un desafío ambiental por su alto consumo de energía y agua.

Ftalks Food Summit México 2026 ı Foto: Especial

Durante el evento que se presentó el 29 de septiembre en Deloitte University,expertas como Zerene Kahan, directora de Asuntos Corporativos de Tetra Pak México, destacaron que el principal reto de la industria consiste en desarrollar soluciones sostenibles sin comprometer la seguridad alimentaria, la competitividad y el acceso a los productos.

“Esto requiere innovar en materiales, procesos y tecnologías, pero también fortalecer la infraestructura de reciclaje y avanzar en colaboración con empresas, autoridades, consumidores y comunidades. La transformación sostenible requiere soluciones que puedan implementarse a gran escala y generar valor a lo largo de toda la cadena”, señaló Kahan en entrevista con La Razón.

El encuentro también dio espacio al talento emergente con startups mexicanas que mostraron proyectos de economía circular, ingredientes de origen vegetal y alternativas para reducir el desperdicio de comida en los hogares, consolidando a la capital como el epicentro de las nuevas tendencias foodtech.

Te puede interesar: