Carrera Mi Lucha es Rosa 2026: Fecha, ruta e inscripciones

¿Sabías que 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir al cáncer de mama si lo detectan de forma temprana? Este 18 de Octubre, el Monumento a la Revolución, ubicado en la Ciudad de México, será el escenario de la quinta edición de la Carrera con Causa “Mi Lucha es Rosa”, un evento deportivo en el que por segunda ocasión Fundación IMSS, Avon y la Fundación Instituto Natura se unen para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama en México.

Bajo el lema “Mi lucha es rosa, porque estar para ellas es nuestra mayor fuerza”, al participar corriendo o caminando, la sociedad y diversas organizaciones se reúnen para financiar tratamientos y estudios de detección, haciendo posible un futuro con menos diagnósticos tardíos.

Lo que debes saber del evento deportivo: Ruta, categorías y horarios

La jornada deportiva dará inicio a las 6:00 de la mañana con el disparo de salida frente al icónico Monumento a la Revolución, recorriendo una de las arterias viales más importantes de la capital.

Los participantes podrán sumarse en las siguientes modalidades:

Carrera 5K y 10K : Libre Varonil y Femenil a partir de los 13 años y 18 años en adelante para corredores principiantes, intermedios y avanzados.

Caminata Recreativa (3K): Diseñada para familias, niños y sobrevivientes que deseen realizar el recorrido a su propio ritmo.

Ruta de la carrera ı Foto: Especial

¿Cómo inscribirte y dónde recoger tu kit?

Si quieres formar parte de esta carrera con causa, debes realizar tu inscripción, la cual se encuentra abierta a través de rockthesport. El costo de la inscripción es de $550 pesos e incluye el kit del corredor con la playera conmemorativa, número oficial, chip de cronometraje (para 5K y 10K) y medalla de participación al cruzar la meta, así como muchas sorpresas.

La entrega de paquetes se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 08:00 a 15:00 hrs (LUGAR POR CONFIRMAR), donde los asistentes deberán presentar su comprobante de registro (código QR del correo de confirmación) y una identificación vigente.

Te puede interesar: