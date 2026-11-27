La temporada decembrina ya está aquí y, con ella, el momento perfecto para renovar tu manicura. Este año, las uñas navideñas modernas dejan atrás los dibujos recargados para apostar por acabados sofisticados, texturas sutiles y detalles metálicos que elevan cualquier atuendo festivo sin perder elegancia.
5 diseños de uñas navideñas modernas
Si buscas inspiración antes de tu próxima cita en el salón, aquí tienes cinco propuestas en tendencia que dominarán las fiestas.
Mix & Match en vino y dorado
Si buscas una manicura con personalidad pero sumamente refinada, esta combinación es la ganadora. Consiste en alternar una base nude traslúcida con tonos vino profundo de efecto terciopelo o cat-eye. El toque clave está en los detalles en relieve metálico dorado: moños minimalistas estilo coquette, destellos de estrellas y puntas francesas finas que aportan un aire festivo y muy actual.
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Efecto glazed donut en tono champán
La tendencia glaseada sigue vigente, pero se adapta a diciembre con pigmentos perlados en tonos champán, perla o dorado suave. Es una opción limpia, luminosa y perfecta para quienes prefieren estilos discretos que estilicen las manos y combinen con todo.
Francesa invertida con destellos metálicos
El clásico french se reinventa cambiando la línea blanca tradicional por bordes ultrafinos en plateado, cromo o verde bosque. Incluso puedes llevarlo de forma invertida, dibujando una media luna brillante cerca de la cutícula sobre una base lechosa.
Uñas velvet en verde esmeralda o cereza
El esmalte magnético que imita la textura del terciopelo es uno de los favoritos de la temporada. En tonos profundos como el verde esmeralda o el rojo cereza oscuro, crea un efecto tridimensional que cambia con la luz, logrando un acabado lujoso sin necesidad de añadir pedrería.
Piedritas festivas
Este diseño parte de una base natural brillante decorada con diminutos puntos o piedras en colores dorados, rojos o verdes estratégicamente colocados. Es una alternativa fresca, juvenil y muy llamativa durante todas las posadas y cenas de fin de año.
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